publié le 04/09/2018 à 08:45

Quel choix Emmanuel Macron va-t-il faire pour le ministère de la Transition écologique et solidaire ? Un ministre issu de la société civile, un ministre technicien, ou ministre politique ? Après la démission de Nicolas Hulot, l'exécutif planche sur le nom d'un successeur qui devra d'abord tenir le cap voulu par le président de la République, comme l'a rappelé Édouard Philippe.



Plusieurs noms de personnalités circulent concernant le potentiel nouveau ministre de l'Écologie, comme François de Rugy, Ségolène Royal, Sébastien Lecornu ou encore Barbara Pompili.

L'ampleur de ce remaniement a aussi été l'objet de nombreuses spéculations. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, va-t-elle être amenée à quitter le gouvernement ? Et le cas échéant, qui pourrait la remplacer ?

Suivez en direct le remaniement

9h47 - Sur LCI, Barbara Pompili estime que le remplaçant de Nicolas Hulot doit être "acteur", puis glisse : "Je pense que François de Rugy a cette qualité de pouvoir se battre au sein des institutions puisqu'il les connaît bien".

Un indice ? https://t.co/Kld933d2xo — Jakubyszyn Christoph (@chrisjaku) 4 septembre 2018

9h31 - Nicolas Hulot s'est exprimé pour la première fois depuis sa démission sur BFMTV. "Il faut qu'on tire des leçons de ce qu'il s'est passé (...) qu'on change l'organisation pour être plus opérationnel, et plus efficace et que tout le monde se mette au travail, mais pas simplement dans le gouvernement, que chacun prenne sa part de responsabilité dans un enjeu qui est compliqué", a expliqué l'écologiste avant de souhaiter "que du bonheur" à son successeur.



Quel est son état d'esprit ? "Cœur triste, esprit léger, conscience tranquille", a-t-il énuméré.



9h26 - Selon un sondage Ifop, Emmanuel Macron enregistre une chute spectaculaire de dix points de sa cote de popularité, avec seulement 31% des Français qui approuvent son action comme président, contre 41% en juillet.



9h19 - Depuis l'annonce de démission de Nicolas Hulot, le nom de Ségolène Royal a été envisagée pour lui succéder. "Je ne suis candidate à rien", a assuré sur RTL, l'ancienne ministre de l'Écologie.

> Ségolène Royal a déclaré sur RTL : "Je ne suis candidate à rien" Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 29/08/2018

9h02 - Pour le poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, une dizaine de noms ont été évoqués pour leur connaissance des lourds dossiers de l'environnement. Le plus cité, Daniel Cohn-Bendit, s'est retiré, jugeant que se lancer dans une carrière ministérielle serait "une fausse bonne idée".



Mais il a soufflé deux noms au président : Laurence Tubiana, ex-négociatrice pour la France lors de la COP21, ou Pascal Canfin, ancien ministre délégué de François Hollande et président du WWF France. Mais selon nos informations, l'ancienne négociatrice ne serait plus dans la liste.



8h49 - Invité à l'antenne de RTL, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires a indiqué que le remaniement aurait lieu "cet après-midi".

8h30 - Ajustement a minima ou grand chambardement ? L'ampleur des changements au sein de l'équipe gouvernementale restait un mystère à quelques heures de l'annonce, bien qu'un large remaniement reste peu probable.