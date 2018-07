Primaire de la gauche : revivez la journée du second tour

Benoît Hamon et Manuel Valls, qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche

publié le 29/01/2017 à 08:30

Qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls remportera la primaire de la Belle Alliance populaire, organisée par la Parti socialiste ? Ce dimanche 29 janvier, de 9 heures à 19 heures, les bureaux de vote accueillent les électeurs qui désignent le candidat de la gauche à la présidentielle. Lors du premier tour, dimanche 22 janvier, Benoît Hamon était arrivé en tête avec 36% des voix, contre 31,11% pour Manuel Valls.



Un premier tour notamment marqué par la polémique sur le taux de participation. Si les organisateurs ont dans un premier temps évoqué près de 2 millions d'électeurs, le chiffre a finalement été revu à la baisse. Trois jours après le premier tour, la Haute autorité a ainsi expliqué que 1,6 millions de personnes s'étaient déplacés pour voter et départager les sept candidats alors en lice. Une participation, loin de la primaire de la droite, qui a fait polémique tant le site de la primaire de la gauche a longtemps affiché certains chiffres incohérents.

Parmi les sept candidats au premier tour, Arnaud Montebourg, qui était arrivé en troisième position a annoncé soutenir Benoît Hamon, tandis que Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennhamias ont appelé à voter pour Manuel Valls. Vincent Peillon et François de Rugy ont quant à eux dénigré choisir un candidat.

Suivez le second tour de la primaire en direct

18h00 - Pour rappel, il reste une heure aux personnes souhaitant voter. Tous les bureaux de vote ferment leur porte à 19 heures.



17h55 - La participation est toujours en forte hausse avec 1.306.852 votants à 17 heures sur 75% des bureaux de vote.



17h20 - Le vainqueur du premier tour de la primaire de la gauche arrivait également en tête des recherches dans la majorité des régions françaises, métropolitaines et d'outre-Mer. Face à lui, Manuel Valls dominait seulement en Guadeloupe et Mayotte. Le News Lab de Google met également à disposition une infographie permettant de suivre en temps réel l'évolution des requêtes sur Manuel Valls et Benoît Hamon. Ce dernier fait figure de favori au second tour de la primaire de la gauche.



16h50 - Comme au premier tour, certains électeurs ont pu voter plusieurs fois, dans plusieurs bureaux de vote différents. Assma Maad, journaliste à BuzzFeed France, explique comment elle a pu voter à quatre reprises ce dimanche 29 janvier.

Aujourd'hui, j'ai retenté le coup pour le 2nd tour. Eh bien, j'ai pu voter... 4 fois à la primaire à gauche https://t.co/MDRMaCCOOg pic.twitter.com/umBr0HoNqU — Assma Maad (@Assma_MD) 29 janvier 2017

16h29 - La campagne pour la primaire de la Belle alliance populaire s'est construite autour de quatre débats au cours desquels l'ancien premier ministre a dû faire face aux attaques des anciens membres de son gouvernement. Afin de s'imposer rapidement dans la campagne, Manuel Valls a misé sur un programme se concentrant sur le travail et la réconciliation de la gauche.



14h58 - Selon plusieurs témoignages sur Facebook, les électeurs se mobilisent davantage pour ce second tour.

Bureau 413 à st Maurice à #lille, bcp plus de monde que la semaine dernière pic.twitter.com/0EBSWFCgVN — Laurie Moniez (@lmoniez) 29 janvier 2017

14h11 - La participation sera-t-elle en hausse au second tour ? Selon les informations du Lab, la participation des Français de l’étranger a doublé entre les deux tours de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Au premier tour, 11.698 Français de l’étranger avaient participé.



13h30 - La primaire avait rassemblé dimanche à la mi-journée 567.563 votants sur 75% des bureaux de vote, soit une hausse "de plus de 21%" par rapport au même échantillon dimanche dernier, a affirmé le PS.



Au premier tour, les chiffres de la participation ont suscité une polémique. Après avoir annoncé plus de 2 millions de votants, les organisateurs avaient ensuite supprimé les chiffres de leur site internet. Finalement, ce sont 1,6 million de personnes qui se sont déplacées.

13h10 - Pierre Moscovici, qui n'a pas exprimé sous soutien à aucun des candidats à la primaire, a néanmoins précisé que sur la question de l'Europe, son choix se porterai plutôt vers Emmanuel Macron.



12h35 - Pierre Moscovici, ancien ministre de l'Économie et des Finances, est l'invité du "Grand Jury". Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.



12h30 - La maire de Paris a voté. Anne Hidalgo, qui soutenait Vincent Peillon pour le premier tour de la primaire, n'a pas indiqué quel candidat elle soutenait pour ce second tour.

12h20 - Le troisième homme de la primaire, Arnaud Montebourg, a voté dans son bureau de Montret (Saône-et-Loire). L'ancien ministre de l'Économie est-il un éternel troisième homme ? Au premier tour, il avait terminé sur le podium, mais loin derrière de Benoît Hamon et Manuel Valls.



12h08 - Le président de l'Assemblée nationale et soutien de Manuel Valls, Claude Bartolone, a glissé son bulletin de vote dans l'urne en fin de matinée.

12h - Les électeurs de gauche s'apprêtent à désigner le vainqueur de cette primaire. Pensez-vous que celui qui l'emportera ce soir a une chance de remporter l'élection présidentielle ? C'est notre question du jour.

Le vainqueur de la primaire PS peut-il remporter la présidentielle ? Oui

Non

Ne se prononce pas

11h16 - Manuel Valls a également déposé son bulletin dans l'urne. Comme Benoît Hamon, l'ancien premier ministre a rapidement commenté la situation alors qu'il n'est pas le favori des sondages : "C'est une belle journée, une journée de scrutin, une journée de vote. J'espère juste que davantage de Français iront voter. Je fais campagne pour gagner, il faut respecter le choix, le vote des électeurs. Rien n'est écrit"



Manuel Valls a voté à Évry, le 29 décembre 2017 Crédit : CRÉDITERIC FEFERBERG / AFP

11h13 - Dans le même temps, Manuel Valls arrive à Évry pour voter à son tour.



11h12 - C'est fait ! Benoît Hamon a voté dans son fief des Yvelines. "Ce n'est pas aujourd'hui que la campagne va se jouer. Attendons les résultats, a-t-il lancé après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Je vais me consacrer sur les responsabilités qui seront les miennes dès ce soir. Mais je maintiendrais le cap qui a été le mien pendant toute la primaire. Je veux continuer à déborder largement du seul cadre du Parti socialiste".



Benoît Hamon à Trappes pour voter dimanche 29 janvier Crédit : CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

11h03 - Benoît Hamon est à Trappes. Il vient d'arriver dans son bureau de vote après avoir une nouvelle fois appelé au rassemblement lors d'une courte allocution.



10h46 - Quels sont les programmes des deux candidats ?



10h18 - Quelle sera la position du perdant dans la campagne présidentielle ? Manuel Valls a d'ores et déjà annoncé qu'il "s'effacerait" si Benoît Hamon l'emportait. Face à cette position, de nombreux soutiens de l'ancien premier ministre s'organisent et envisagent "un droit de retrait" au cas où leur candidat ne serait pas choisi. À la tête des "réformateurs", dont le nombre est estimé à une cinquante, on retrouve Gilles Savary, député de Gironde.



9h51 - Où, quand et comment voter à la primaire de la gauche ? Toutes les informations sont disponibles sur RTL.fr.



9h37 - Pour éviter pareille polémique, Christophe Borgel a assuré au micro de RTL que les résultats seront "totalement transparents". "On a pris un certain nombre de mesures pour que l'accès à tous les résultats soit totalement transparent. Dès que le président Thomas Clay aura annoncé les résultats (...), l'ensemble des journalistes présents au siège du Parti socialiste aura accès bureau par bureau aux résultats", a-t-il déclaré.



9h18 - Le premier tour de la primaire de la gauche a été marqué par un important couac sur le taux de participation. Manipulation ou bug informatique... La polémique n'a cessé d'enfler pendant plusieurs jours.



9h00 - Le second tour du scrutin est officiellement lancé, les bureaux de vote ont ouvert.



8h53 - Qui sera le vainqueur de la primaire de la gauche ? Certains candidats de la primaire de la gauche ont déjà pris position, de même que certains cadors du Parti socialiste.

8h41 - Au premier tour, 1,6 million de personnes avaient pris part au vote pour départager les sept candidats en lice dans la primaire de la Belle Alliance populaire. Une participation qui avait fait parler avec une polémique grandissante sur les chiffres avancées par les organisateurs et mis en ligne sur le site internet.8h30 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette journée décisive pour le Parti socialiste et ses alliés. Ce dimanche 29 janvier marque la fin de la primaire de la Belle Alliance Populaire et donc l'ouverture d'une nouvelle phase de cette campagne présidentielle.