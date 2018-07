Primaire de la droite et du centre : le second tour se déroule dimanche 27 novembre, entre Alain Juppé et François Fillon

La fin du duel approche pour Alain Juppé et François Fillon. Les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre sont actuellement départagés par les électeurs. En ballottage favorable, le député de Paris conservera-t-il son avance inattendue ? Le maire de Bordeaux inversera-t-il la tendance ? Impossible de répondre à ces questions pour le moment.



Une seule donnée est certaine : la participation est à la hausse. À midi, Thierry Solère, président du comité organisateur de la primaire, annonçait que 1,27 million d'électeurs avaient pris part au vote, soit 10% à 15% de plus que la semaine dernière à la même heure. Une nouvelle estimation de la participation est attendue aux alentours de 17h. Le 20 novembre, quelque 4,2 millions de Français, dont près de 15% de sympathisants de gauche, se sont rendus dans les 10.228 bureaux de votes ouverts dans toute la France pour l'occasion. Les adresses sont toutes listées sur le site de la primaire : Primaire2016.org. Comme pour le premier tour, la Haute Autorité devrait publier les résultats dès 20h30.

18h53 - La CGT a déjà annoncé qu'elle allait se "mobiliser" quel que soit le résultat de la primaire de la droite et du centre. Selon Philippe Martinez, "les gens aujourd'hui s'expriment plus pour un rejet de ce qui existe que pour une perspective (...) Un rejet ne veut pas dire une adhésion à un programme"

18h20 - À 17 heures, le taux de participation était encore en hausse. Ainsi 2.926.425 personnes se sont déplacées dans les bureaux de vote, selon les chiffres dévoilés par Thierry Solère. Un chiffre en augmentation de 4,5% par rapport au premier tour de la primaire.



17h35 - La hausse de la participation pourrait-elle avoir un impact ? Dans un bureau de vote à Paris, il a été constaté que des électeurs absents la semaine dernière sont venus ce dimanche pour voter.

Selon un président de bureau à Paris, beaucoup de gens qui ne sont pas venus au 1er tour se sont aujourd'hui déplacés pour voter ici. — Arnaud Tousch (@nanotousch) 27 novembre 2016

17h20 - François Fillon a-t-il apprécié le sacre de Nico Rosberg ? En attendant les premiers résultats de ce second tour, le favori du scrutin a passé une partie de son après-midi à regarder le dénouement de la saison de Formule 1, qui avait lieu à Abu Dhabi, comme le rapporte BFMTV.



16h50 - Valérie Boyer, porte-parole de François Fillon, a dénoncé la participation des électeurs de gauche au scrutin dans un tweet virulent.

Comment peut-on se dire "de gauche" et signer une charte des valeurs de droite ? Où est passée l'honnêteté intellectuelle ? — Valérie Boyer ¿ (@valerieboyer13) 27 novembre 2016

15h55 - De l'importance des porte-parole. Découvrez qui sont Valérie Boyer et Benoist Apparu, deux personnalités politiques qui soutiennent les candidatures respectives de François Fillon et d'Alain Juppé depuis des années.



15h40 - Qui soutient qui ? Après le premier tour, les candidats déçus se sont ralliés à l'un des gagnants. Découvrez ici qui encourage une élection de François Fillon et qui a décidé d'apporter son soutien à Alain Juppé.



15h20 - Najat Vallaud-Belkacem déconseille aux électeurs de gauche d'aller voter. Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, la ministre de l'Éducation nationale a estimé qu'il n'était pas "sain" que des sympathisants de gauche se rendent aux urnes ce dimanche.



14h55 - Les électeurs s'expriment sur leurs motivations. À Lyon, où la participation est aussi en hausse, des sympathisants de gauche sont venus. Au micro de RTL, une votante explique son choix : "On n'est pas certains d'avoir un candidat de gauche, autant avoir le candidat qui nous semble le plus légitime pour représenter la France même si malheureusement le choix est un peu compliqué". À Bordeaux, une retraitée confie à l'AFP : "Les deux sont bons, mais il fallait faire un choix". Même son de cloche pour un étudiant de 22 ans, référent en Gironde de Bruno Le Maire : "J'ai été indécis jusqu'au débat. Je préfère Juppé sur les questions de société et Fillon pour l'économie". À Rennes, un homme de 60 ans, l'air sombre, dit : "J'ai fait mon devoir, mais je pense que la messe est dite".



14h30 - Tous les moyens sont bons pour aller voter. Le Télégramme rapporte qu'un électeur s'est présenté dans un bureau de vote de Plonéis (Finistère) avec 200 pièces d'un centime pour payer les deux euros obligatoires.



14h00 - Une opposition de style ? Dans une vidéo à retrouver en cliquant sur ce lien, l'éditorialiste Alain Duhamel donne son point de vue sur la question suivante : "Quels présidents Juppé et Fillon seraient-ils ?"



13h25 - Alain Juppé partage son optimisme. Alors que les deux finalistes réduisent leur communication au minimum, le maire de Bordeaux s'est fendu d'un tweet pour se réjouir du "grand soleil" qui surplombe son fief.

Grand soleil à Bordeaux. Et les Bordelais toujours aussi chaleureux. Soleil dans le cœur ! ¿ — Alain Juppé (@alainjuppe) 27 novembre 2016

13h10 - Aucun incident n'a été relevé pour l'instant. Selon la Haute autorité de la primaire de la droite, le scrutin se déroule sans couac. Au premier tour, des dysfonctionnements avaient été constatés dans le vote internet, des soucis d'organisations avaient perturbé certains bureaux de vote et une polémique avait éclaté à Châteaurenard.



12h30 - La participation est en hausse à la mi-journée pour ce deuxième tour. Selon la Haute autorité de la primaire, qui se base sur 64% des bureaux de vote, 1.270.000 personnes se sont rendues aux urnes à midi. Soit 13% de plus qu'au premier tour le week-end dernier.

¿¿ Participation à 12h ¿¿ 1 270 954 votants sur 67% des bureaux (1,139 millions dimanche dernier à la même heure) #Primaire2016 — Primaire ouverte (@InfoPrimaire) November 27, 2016

12h15 - Bruno Le Maire, candidat malheureux qui a récolté 2,4% des suffrages lors du premier tour de la primaire, a voté dans un bureau de sa ville d'Évreux peu après 11 heures. Celui-ci a insisté sur "le rassemblement" afin de "préparer la prochaine élection présidentielle".



11h45 - Pénélope Fillon a voté. La femme de l'ancien premier ministre s'est déplacée dans un bureau de vote de la Sarthe. Son mari avait voté, lui, il y a une heure à Paris.



11h10 - À quoi ressembleront leurs cent premiers jours s'ils accèdent au pouvoir ? Lors du débat de l'entre-deux-tours, qui avait lieu jeudi soir, la question a été posée aux deux candidats. D'un côté, Alain Juppé a promis d'agir par ordonnances pour réformer le système des retraites et le code du Travail, notamment. De l'autre, François Fillon a également mis l'accent sur le chantier du marché de l'emploi.



10h40 - Les deux candidats sont peu loquaces. Après leur vote, les deux candidats n'ont pas souhaité s'entendre auprès des médias. "J'attends le verdict des électeurs, ce sont eux qui parlent, pas le candidat", a déclaré François Fillon. De son côté, Alain Juppé a déclaré ne pas avoir de "regrets" mais en a tout de même profité pour dénoncer à nouveau les "calomnies dégueulasses". Le maire de Bordeaux a notamment fait référence aux attaques qui lui prêtent des liens avec l'islam politique et radical.



10h20 - François Fillon et Alain Juppé ont voté. De façon presque simultanée, les deux candidats de la primaire se sont rendus dans leur bureau de vote. François Fillon est allé à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, où se trouve sa circonscription de député. Alain Juppé se trouvait quant à lui dans son fief de Bordeaux. À noter que les deux rivaux ont dû patienter avec des Français dans la file d'attente, contrairement à Nicolas Sarkozy la semaine passée.



10h00 - Quel que soit le résultat, la droite sera métamorphosée ce soir. Selon Alain Duhamel, éditorialiste pour RTL, la primaire de la droite a montré une grande opposition au sein de la droite entre les gaullistes et les centristes. Une analyse à découvrir plus longuement dans notre vidéo disponible sur ce lien.



9h40 - Les soutiens d'Alain Juppé votent. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, et Nathalie Kosciusko-Morizet, ex-candidate de la primaire, ont glissé leur bulletin dans l'urne il y a quelques minutes. Idem pour Pierre-Yves Bournazel, porte-parole du maire de Bordeaux.

9h30 - François Fillon plus que jamais favori. Selon un dernier sondage OpinionWay diffusé vendredi, l'ancien Premier ministre du quinquennat de Nicolas Sarkozy est donné gagnant avec 61% des intentions de vote contre 39% pour son rival Alain Juppé.



9h15 - Qui sont les principaux soutiens des deux candidats ? Découvrez nos infographies pour connaître les personnalités politiques qui entour François Fillon et Alain Juppé. Ces équipes de campagne pourraient bien donner quelques indications sur ce qu'ils envisagent pour leur gouvernement en 2017.

8h55 - Où voter ? Pour rappel, le site de la primaire propose un outil vous permettant de trouver votre bureau de vote le plus proche, parmi les 10.228 ouverts sur le territoire. À noter qu'il est possible de voter lors du second tour si vous n'avez pas fait la démarche la semaine dernière. Dans la semaine, cette question a été souvent posée aux organisateurs par des potentiels électeurs.

Retrouvez dès maintenant votre bureau de vote pour la #Primaire2016 sur https://t.co/REUN9n4T3E ! pic.twitter.com/kemZsLqOlS — Primaire ouverte (@InfoPrimaire) 30 septembre 2016

8h35 - Nicolas Sarkozy a déjà voté. L'ancien candidat, arrivé troisième au premier tour avec 20,7% des voix, s'est rendu dans un bureau de vote du XVIe arrondissement de Paris, comme le rapporte BFMTV.



8h10 - C'est la dernière ligne droite pour les deux finalistes. Alain Juppé, longtemps donné favori, a été largement rattrapé par François Fillon, arrivé en tête lors du premier tour.



8h00 - Tous les bureaux de vote pour le second tour de cette primaire ouvrent à la même heure. Tous fermeront à 19 heures.