et AFP

publié le 30/10/2017 à 15:00

Le cérémonial rappelle celui tenu par Emmanuel Macron pour les deux premiers grands textes législatifs de son quinquennat : la loi de moralisation de la vie politique et les ordonnances réformant le droit du travail. Lundi 30 octobre, le chef de l'État a signé un texte important devant les caméras depuis l'Élysée : la loi antiterroriste. Elle succède à l'état d'urgence dès mardi 31 octobre et "sera évaluée d'ici deux ans".



La signature a été suivie d'une conférence de presse du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

Au cœur de ce texte controversé figure le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative (préfets, ministre de l'Intérieur) pour assigner quelqu'un (non plus à résidence, mais dans un périmètre au minimum égal à la commune), réaliser des perquisitions, fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d'identité près des frontières. Le tout sans feu vert judiciaire, perquisitions exceptées.