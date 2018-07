avec Aymeric Parthonnaud et AFP

Matinée agitée pour Emmanuel Macron, en visite au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État, arrivé sur place aux alentours de 7h45 pour inaugurer la 55e édition du Salon, a eu droit à un accueil partagé entre deux ambiances, assurées d'une part par les détracteurs qui le sifflaient et, d'autre part, par des visiteurs scandant son prénom et désireux de lui serrer la main à tout prix.



Dès le début de sa journée marathon au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a été accueilli par des bruits de cloches. Des sifflets, incessants, sont ensuite venus couvrir sa parole. Les sifflets ont duré de longues minutes, portés par de jeunes agriculteurs brandissant des t-shirts "Attention agriculteurs en colère". Encadré par un impressionnant service d'ordre, Emmanuel Macron a décidé d'aller à la rencontre de ces jeunes agriculteurs en colère.

"Les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront 'vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait', ils me regarderont les yeux dans les yeux, ils n'iront pas vous chercher", a rétorqué le chef de l'État, passablement énervé, à l'un de ses détracteurs, qui l'a invité à "se calmer".

Emmanuel Macron s'est également arrêté au niveau du studio RTL, installé sur le stand "Génération fruits et légumes frais", au Pavillon 2.2. Un passage au cours duquel il a été interpellé par une jeune femme, au sujet des banques alimentaires.

"Vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure", a répliqué Emmanuel Macron. "On est chez nous ici monsieur", a renchéri l'agriculteur - ce à quoi le chef de l'État a répondu : "On est chez nous tous, ça s'appelle la France et c'est une République".

Vendredi 23 février, le président du syndicat agricole les Jeunes agriculteurs, Jérémy Decerle, était l'invité de RTL Soir. Il avait alors annoncé qu'il ne comptait pas faire de cadeau au président de la République lorsque celui-ci déambulerait dans les allées du salon de la Porte de Versailles.





"Ce n'est pas prévu qu'on l'accueille irrespectueusement, mais l'accueil sera quand même franc, même un peu musclé dans les paroles", explique Jérémy Decerle, qui compte rester particulièrement vigilant sur les questions d'actualité, comme la signature d'un accord commercial avec le Mercosur (les pays d'Amérique du Sud, ndlr).



"On a besoin qu'il (Emmanuel Macron) nous explique un peu plus en détails quelles mesures il veut mettre en place pour s'assurer qu'aucun produit n'arrive dans notre pays sans respecter les règles et les attentes des consommateurs", expliquait l'agriculteur.