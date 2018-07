Emmanuel Macron : "Si j'avais été homosexuel, je le dirais et je le vivrais"

publié le 26/02/2017 à 20:02

La rumeur revient régulièrement sur le devant de la scène. Pour couper court à toute nouvelle fausse information, Emmanuel Macron a pris les devants. Dans les colonnes du magazine Têtu, de retour dans les kiosques après un an et demi d'absence, l'actuel candidat à la présidentielle, qui réalise une grosse percée depuis le ralliement de François Bayrou, l'a assuré : "Si j'avais été homosexuel, je le dirais et je le vivrais".



Quelques semaines plus tôt, l'ancien ministre de l'Économie avait ironisé sur sa prétendue homosexualité. "Si dans les dîners en ville on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé, ça ne peut pas être moi !", avait-il lancé. Dans le magazine gay, Emmanuel Macron évoque dès lors une "folle polémique". "Deux choses sont odieuses derrière le sous-entendu : dire qu’il n’est pas possible qu’un homme vivant avec une femme plus âgée soit autre chose qu’homosexuel ou un gigolo caché, c’est misogyne. Et c’est aussi de l’homophobie", a-t-il déploré.

Dans cette vaste interview, l'ancien ministre de l'Économie évoque également certains ressentis personnels. "Pour être honnête, je ne m'aime pas beaucoup". Avant de poursuivre : "J'aime les gens et j'aime ce que je fais. Si c'est cela qui séduit, tant mieux (...) J'aime casser les murets qui peuvent se dresser entre deux personnes et qui empêchent la communication. J'ai besoin de toucher, de passer du temps, de regarder en face", a-t-il expliqué sur le fait que sa "personnalité séduise" ses interlocuteurs. Pas question cependant pour le principal intéressé d'essayer de "séduire" car cette action "ce n'est pas aimer les gens, c'est s'aimer soi-même".