et AFP

publié le 29/03/2017 à 09:47

Ce qui était pressenti est désormais officiel : Manuel Valls a annoncé qu'il votera pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, refusant ainsi son soutien au candidat de son parti, Benoît Hamon : "Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République", a expliqué l'ancien Premier ministre mercredi 29 mars, lors d'une interview sur BFMTV.



Emmanuel Macron a accueilli ce nouveau soutien avec gratitude... Et distance. s'il a "remercié" Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Économie a également affirmé qu'il serait "le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques". Signe, déjà, qu'on ne verra pas le visage de Manuel Valls autour de Macron en cas d'une potentielle élection, le 7 mai prochain ?

Virement de bord

"Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois", s'est félicité le fondateur du mouvement En Marche !", avant de poursuivre : "C'est à dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociaux-démocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne."

Manuel Valls a expliqué son choix par le niveau élevé du Front national, "l'effondrement moral de la candidature de François Fillon" et "la crise de la gauche et la marginalisation de [leur] candidat à la primaire, Benoît Hamon". Il a expliqué ne pas accepter "la marginalisation de la gauche de gouvernement", dénonçant "l'échec" de la stratégie du candidat socialiste après sa désignation à la primaire.



En baisse dans les sondages, Benoît Hamon avait anticipé cette défection dès dimanche 26 mars, en dénonçant à l'avance un "ralliement" en forme de tentative de "mise à mort". Mercredi matin sur France 2, peu avant la déclaration de l'ex-Premier ministre, Benoît Hamon a déploré "une sorte de feuilleton destiné à (l)'affaiblir".