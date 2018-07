Emmanuel Macron est-il déjà hors-jeu ?

publié le 28/07/2017 à 20:51

Sale mois de juillet pour Emmanuel Macron. Entre la polémique sur les aides au logement, les zigzags sur les impôts, la démission du général de Villiers, l'ambiance potache à l'Assemblée et le manque d'expérience politique de son entourage, il y a eu quelques ratés en ce début de quinquennat. Cela se ressent dans les sondages puisque le chef de l'État connaît la plus forte baisse de popularité pour un début de mandat dans le baromètre Ifop dans le Journal du dimanche : moins 10 points. Le président est-il déjà hors-jeu ?



"Il vit ses premières difficultés en tant que président, c'était à prévoir. Longtemps on a eu un état de grâce et les présidents pouvaient être à l'abri pendant quelques mois de la mauvaise opinion publique, ça n'est plus le cas", assure Clément Victorovitch, Docteur en sciences politiques. Il estime que ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'amateurisme en terme de communication. Pour Jean-Christophe Buisson, Directeur adjoint du Figaro Magazine, "c'est la distinction faite par Léon Blum entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir". C'est selon lui structurel.

Du point de vue du fond, Emmanuel Macron a promis des changements révolutionnaires, mais il se retrouve doublé par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. François Ernenwein, Rédacteur en chef à La Croix, estime que c'est la fin de l'état de grâce à cause des exigences et des inquiétudes des Français. "Aucune gouvernance n'échappera à ce phénomène", assure-t-il.

On refait le monde avec :

Jean-Christophe Buisson, Directeur adjoint du Figaro Magazine

François Ernenwein, Rédacteur en chef à La Croix

Clément Victorovitch, Docteur en sciences politiques