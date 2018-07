avec Martin Planques et AFP

publié le 27/10/2017 à 06:45

"Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants", a déclaré Emmanuel Macron en Guyane. Le président de la République est arrivé sur place jeudi 27 octobre, six mois après un mouvement social qui avait paralysé ce territoire français en Amérique du Sud.



Le chef de l'État s'est exprimé à Maripasoula, à la frontière avec le Surinam : "Je suis ici avec de l'ambition pour la Guyane (...) mais je ne suis pas venu faire des promesses, ce temps là est fini". Il devait rencontrer sur place les militaires de la gendarmerie et des forces armées guyanaises (FAG), qui luttent contre l'orpaillage clandestin, et visiter le chantier d'un internat, avant de regagner Cayenne. "L'État a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc je suis là pour dire les choses en vérité telles que je les vois, prendre des engagements que je saurai tenir durant mon quinquennat" a encore déclaré Emmanuel Macron.

Cette visite de 48 heures en Guyane intervient dans un climat tendu. Le collectif Pou Lagwiyann Dekole (Pour que la Guyane décolle), notamment, entend se faire entendre pour réclamer le respect des accords signés avec l'ancien gouvernement à l'issue du mouvement social de mars-avril. L'Élysée avait indiqué qu'Emmanuel Macron allait dire "qu'il tiendra ces engagements", avec un objectif : "Prendre les problèmes à la racine".