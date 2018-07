publié le 26/04/2018 à 07:23

Emmanuel Macron est rentré en France après une visite d'État de trois jours aux États-Unis qui s'est achevée mercredi 25 avril. Une visite attendue, qui apparaît presque comme une double visite.



D'abord celle du Président français qui a répondu à l'invitation de son homologue américain, puis dans la dernière journée, on a plutôt vu un Emmanuel Macron se posant pour défendre des valeurs américaines négligées, critiquées ou abandonnées par Donald Trump.

Après avoir embrassé Donald Trump, il a passé cette dernière journée à attaquer le trumpisme. Il est venu devant le Congrès pour dénoncer les fondements sur lesquels le Président américain a bâti sa campagne et sa victoire.

Porter le flambeau du multilatéralisme

Emmanuel Macron a défendu les valeurs de la démocratie libérale, notamment l'ordre international bâti par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale sur le multilatéralisme et le libre-échange.



Certes il ne parle pas de Donald Trump, mais depuis 70 ans c'est traditionnellement le Président américain qui portait le flambeau de ces valeurs dans le monde. Depuis un an et demi, beaucoup d'anti-Trump estiment que leur dirigeant ne les portent plus assez, et le discours de Macron leur apparaît comme un acte de candidature pour être le défenseur du monde libre, même si la France n'a pas forcément le poids pour incarner ce rôle.