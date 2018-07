publié le 30/08/2016 à 23:48

Les soutiens d'Emmanuel Macron accueillent avec satisfaction sa démission. C'est notamment le cas de Marc Simoncini, fondateur de Jaïna et président de Sensee. "Ce départ était inévitable. À titre personnel, pour moi, il était souhaité. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Emmanuel Macron est en dehors du gouvernement, c'est un homme libre", se réjouit l'entrepreneur du web au micro de RTL.



Désormais, l'entourage d'Emmanuel Macron pourrait bien s'organiser en vue de l'élection présidentielle de 2017. "Il va pouvoir imaginer son programme, une nouvelle ambition pour la France", ajoute Marc Simoncini qui estime qu'une candidature est probable. D'ailleurs, il ne manque pas d'évoquer dès maintenant la problématique des 500 parrainages et du financement de son éventuelle campagne. "Ça va être compliqué, mais je ne pense pas que ce soit impossible", poursuit celui qui est aussi le fondateur de Jaïna et le président de Sensee.

Avec Emmanuel Macron, Marc Simoncini espère bien "trouver une solution" à un "système" qui ne fonctionne plus : "On voit bien que ce pays ne fonctionne plus de la manière dont il est géré jusqu'à présent. Il faut trouver d'autres méthodes, d'autres manières. Il faut fédérer plus large, être libre. C'est ce que Emmanuel Macron incarne".