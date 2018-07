publié le 26/12/2017 à 12:29

Ils n'en peuvent plus. Ségolène Royal irrite plusieurs membres du gouvernement Macron qui ne se privent pas de le dire. "Elle est épouvantable !", confie, lassé, un ministre au Parisien.



Il faut dire que depuis son départ du ministère de l'Écologie en mai dernier, la toute nouvelle ambassadrice chargée des pôles s'exprime régulièrement sur l'action gouvernementale en matière d'environnement.

Interdiction du glyphosate, abandon de l'objectif de 50% d'électricité d'origine nucléaire d'ici à 2025 : Ségolène Royal est rarement en phase avec l'action de son successeur, Nicolas Hulot, à tel point qu'un rendez-vous entre les deux a été annulé il y a peu. Un autre doit être programmé d'ici fin janvier, selon Le Parisien.

"C'est facile de faire la grande combattante qui multiplie les annonces. Nous, on assume de dire des choses compliquées", s'emporte un ministre. "Elle a voulu être ambassadeur, elle a un devoir de silence. Si elle veut parler, qu'elle se fasse réélire. On peut la démissionner aussi !", menace un autre.

Elle pense qu'elle a marqué le siècle dans ce ministère Un membre de l'exécutif Partager la citation





"Il (Nicolas Hulot, ndlr) en a marre. Elle veut faire croire qu'elle est toujours ministre de l'Écologie. Elle pense qu'elle a marqué le siècle dans ce ministère", lance un membre de l’exécutif. Les relations entre les deux étaient déjà glaciales lors du précédent quinquennat.



"C'étaient les caprices de Monsieur Hulot, on préférait gérer Borloo", se rappelle un ancien conseiller de François Hollande. "Hulot, c'est une danseuse, une diva. Il veut faire porter à Ségolène le chapeau de son propre échec. Entre eux, c'est je t'aime moi non plus", résume un royaliste.

Je suis capable de faire plus Ségolène Royal Partager la citation





De son côté, la principale intéressée ne voit que "de la jalousie" dans les attaques qui lui sont adressées. "Quand on dit des choses fausses, je rectifie le tir", se défend-elle. "Ils ne m'enlèveront pas ma bonne humeur. Avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus rien à prouver", explique-t-elle au Parisien.



Si ses conseils et critiques visent principalement Nicolas Hulot, elle épargne largement Emmanuel Macron, à qui elle doit sa nomination au poste d’ambassadrice. "J'ai un point commun avec Macron, celui des gens qui bossent, qui maîtrisent leurs sujets et ne font pas d'embrouilles", tacle-t-elle.



Un message adressé au président de la République ? Toujours est-il que lorsque Ségolène Royal imagine son futur, il inclut inévitablement l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. "Je suis capable de faire plus", affirme-t-elle.