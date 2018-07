publié le 29/08/2017 à 14:25

6.791.700 élèves dans le premier degré. 5.629.000 dans le second. Au total, ils seront 12,8 millions à reprendre le chemin de leur école, de leur collège ou de leur lycée lundi 4 septembre. À moins de six jours du top départ, cette rentrée 2017 n'en finit pas d'être bouleversée par les annonces du gouvernement. Outre le détricotage de la réforme des rythmes scolaires adoptée sous l'ère Hollande et une probable révision du calendrier avec la réduction de certaines périodes de vacances, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé plusieurs "nouveautés" sur le plan pédagogique, affichant sa volonté de construire "une école de la confiance".



Parmi elles, le lancement d'"évaluations diagnostiques" destinées aux élèves de CP, dont les classes des établissements défavorisés seront dédoublées à une douzaine d'éléments, et de 6e, deux années charnières dans la scolarité des jeunes Français.

Les connaissances des 750.000 élèves qui intègrent l'école élémentaire seront ainsi testées en français - pour connaître leur niveau de vocabulaire, leur maîtrise de l'alphabet, leur compréhension orale - et en mathématiques dès la première quinzaine de septembre. Pour le ministère, il s'agit de faire de ces évaluations en CP une "base" afin que les enseignants individualisent et adaptent leur apprentissage.



Les 6e à l'épreuve en novembre

Les 828.000 élèves de 6e seront, quant à eux, à l'épreuve en novembre. Ces tests permettront de repérer les premiers décrochages et participeront à "un outil de pilotage local". Le choix de novembre coïncide avec la mise en place après les vacances de la Toussaint avec le dispositif "Devoirs faits". Les élèves, encadrés par le corps enseignant, pourront faire leurs devoirs dans l'enceinte du collège. Les 6e, qui seront repérés à travers les évaluations comme étant en difficulté, seront fortement incités à faire leurs devoirs au collège.



Par le passé, des évaluations étaient organisées en CE2 et en 6e. Elles avaient disparu en 2013. Évaluer le système faisait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. L'objectif de Jean-Michel Blanquer est d'atteindre l'excellence, soit "100% de réussite". D'après le quotidien Le Monde, qui cite des historiens, "ces 'évaluations Blanquer' renoueraient avec celles lancées par la gauche dans les années 1980, sous Jospin (à l'époque ministre de l'éducation, ndlr)".