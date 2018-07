publié le 02/07/2018 à 09:12

Avant les vacances, les ministres du gouvernement d'Édouard Philippe devront faire le bilan de leurs actions. Invité à l'antenne de RTL ce lundi 2 juillet, le Premier ministre a indiqué qu'il ne serait "pas dans la sanction" mais "dans l'amélioration" lorsqu'il va recevoir à partir de mardi tous les ministres, les uns après les autres, pour faire le bilan de leur action.



"Cela commence demain et le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sera le premier à être reçu, a-t-il ajouté. Quand on a un travail prenant (...) on a le nez dans le guidon, on bosse, on bosse, on bosse, et c'est très bien ainsi, on est là pour ça, on ne va pas se plaindre. Mais une fois qu'on a fait ça, on a parfois besoin un petit peu de lever le nez et de se demander, en fonction de ce qu'on voulait faire il y a un an, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui ne se passe pas bien, et d'avoir cette discussion pour recadrer les choses".

Interrogé pour savoir s'il pourrait y avoir un remaniement à l'issue de ces entretiens, il a simplement dit vouloir "avoir une conversation les yeux dans les yeux avec tous les ministres pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'action collective. Je ne suis pas dans la sanction, je suis dans l'amélioration", a-t-il conclu.

Ces entretiens seront menés à la demande du président Emmanuel Macron, avait précisé Édouard Philippe en mai lors de l'annonce de leur tenue. L'objectif est de "faire le bilan de l'avancement de la feuille de route, vérifier ce qui a été engagé, étudier la suite...", avait alors indiqué le Premier ministre.