publié le 30/06/2018 à 07:21

Six mois après l'annonce du passage aux 80 km/h sur les routes secondaires, et tandis que la mesure est entrée en vigueur ce dimanche 1er juillet, le Premier ministre Édouard Philippe continue de défendre avec vigueur cette mesure pourtant impopulaire. Celle-ci va "sauver des vies et éviter des blessés", comme il l'affirme dans deux rendez-vous de la matinale dont il est l'invité ce lundi 2 juillet : l'interview politique d'Elizabeth Martichoux et les questions aux auditeurs.



Le chef du gouvernement estime que le résultat sera positif et prend l'exemple de mesures impopulaires au départ, qui ont finalement porté leurs fruits. "Plus personne ne grogne quelques années après, une fois que les résultats sont là", dit-il, en évoquant notamment la ceinture de sécurité obligatoire ou la réduction de la vitesse sur le périphérique parisien.



Au sujet des retraites et notamment des pensions de réversion, le chef du gouvernement se veut rassurant. Tandis que le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a indiqué jeudi 28 mai qu'elles pourraient "baisser" pour certains futurs retraités et "augmenter" pour d'autres, Édouard Philippe conteste : "il n'y aucun projet du gouvernement tendant à changer les règles qui s'appliquent aujourd'hui".

Revivez l'interview du Premier ministre

8h38 - C'est la fin de ce direct, merci à vous de nous avoir suivis !



8h37 - Que fera Édouard Philippe vendredi à 16 heures ? "Je regarde le match et je vibre", annonce-t-il au sujet du match de quarts de finale de la Coupe du Monde, qui opposera la France à l'Uruguay.



8h36 - Au sujet des pensions de réversion, ces sommes que touchent les veufs et veuves au moment du décès de leur époux, "il n'y aucun projet du gouvernement tendant à changer les règles qui s'appliquent aujourd'hui", assure le Premier ministre.



8h34 - Pourquoi ne pas instaurer des boîtes noires dans chaque véhicule, comme le suggère un autre auditeur ? "Mon objectif n'est pas de surveiller individuellement chaque conducteur dans son comportement et dans ses allers et venues".



8h32 - Un autre auditeur demande à Édouard Philippe s'il n'aurait pas été préférable de "retirer les panneaux qui préviennent les radars". "Notre objectif n'est pas de piéger, et les panneaux qui indiquent les radars sont là pour faire en sorte que les conduites deviennent responsables et moi je crois au bon sens, à la raison et au civisme des Français", explique le chef du gouvernement.



8h25 - Alain est chauffeur routier de l'Yonne. "Je suis tout à fait de votre côté quand il s'agit de sauver 400 vies (...). N'avez vous pas eu l'idée d'abaisser le taux d'alcool autorisé à zéro", demande-t-il toutefois au Premier ministre. "La vitesse est systématiquement une cause aggravante mais évidemment la conduite en état d'ivresse ou même alcoolisée est un problème. (...) C'est pourquoi nous avons prévu une disposition qui stipule que lorsque l'on conduit dans un état d'ivresse à partir d'un certain seuil prévu par le texte, nous confisqueront le véhicule y compris si quelqu'un dans le véhicule est en situation de conduire".



8h23 - Laurent des Hauts-de-Seine se demande si les camions n'auraient pas pu passer à 70km/h pour pouvoir ainsi être plus aisément doubler par les voitures et fluidifier la circulation. "Ce que disent l'ensemble des experts du transport routier et de la sécurité routière, c'est que la meilleure solution est l'homogénéité du flux", lui répond le chef du gouvernement.



8h22 - Olivier vient de l'Oise. Favorable à la mesure des 80km/h, cet auditeur estime toutefois que la mise en application de la nouvelle règle sera compliquée, du fait des automobilistes qui ne comptent pas la respecter. Édouard Philippe se dit "touché" par l'approbation de cet auditeur quant à cette mesure et tient à le rassurer. "Il y a quelques années, on a réduit la vitesse maximale sur le périphérique parisien de 80 à 70km/h. Qu'est-ce qu'on a constaté une fois la mesure mise en oeuvre ? 18% d'accidents en moins et une circulation plutôt plus fluide (...)", défend le Premier ministre.



8h18 - Le Premier ministre est de retour à l'antenne pour répondre aux questions des auditeurs.



8h00 - Édouard Philippe est de retour à l'antenne de RTL à 8h15 : il répond aux questions des auditeurs en direct.



7h59 - Cela commence demain : les ministres passeront leur évaluation annuelle, afin de faire le bilan de cette première année de gouvernement. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sera le premier à passer devant son chef de gouvernement. "Je ne suis pas dans la sanction, je suis dans l'amélioration", dit Édouard Philippe, qui fait savoir que ce point individualisé est l'occasion d'améliorer le fonctionnement de son gouvernement. "On a parfois besoin de lever un peu le nez et de se demander, en fonction de ce que l'on voulait faire il y a un an, ce qu'on a fait, ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien."



7h56 - Polémique après le "Salut Manu" d'un adolescent, "mafia" bretonne... Emmanuel Macron fait parler de lui sur sa manière de s'adresser aux citoyens ou encore au pape. Une communication brouillonne entre discours jupitérien et des blagues potaches ? "Le président de la République, il est dans la fonction, il l'incarne. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration de la façon dont il assure la fonction", réagit Édouard Philippe, qui confie que sa relation avec le chef de l'État est "peut-être encore mieux qu'au premier jour car maintenant il y a une expérience".



7h55 - Présent hier au Panthéon pour l'entrée de Simone Veil et de son époux au monument des grands Hommes, Édouard Philippe a trouvé la cérémonie "apaisante". Celui-ci salue la mémoire de Simone Veil et "la capacité qu'elle a eue non pas à dénoncer les collabos mais à célébrer les justes".



7h54 - "La mesure s'applique dès hier, mais nous allons faire un effort particulier de pédagogie dans les prochaines semaines", fait savoir Édouard Philippe à propos des sanctions à venir sur ce réseau routier secondaire.



7h48 - Ça y est, c'est fait : le réseau routier secondaire est passé hier de 90 à 80km/h de vitesse maximale autorisée. Édouard Philippe défend avec vigueur cette mesure impopulaire qui selon lui "va sauver des vies et éviter des blessés". Le chef du gouvernement estime que le résultat sera positif : "plus personne ne grogne quelques années après, une fois que les résultats sont là", dit-il, comparant cette mesure à celle de la ceinture de sécurité obligatoire il y a quelques années.



7h43 - Le malfaiteur récidiviste Redoine Faïd s'est évadé de façon spectaculaire hier. "À cette heure les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées pour arrêter cet individu qui est un individu dangereux", réagit Édouard Philippe, qui reconnaît qu'une telle évasion "pose beaucoup de questions" et affirme qu'une inspection va être réalisée. 2.900 forces de police et de gendarmerie sont mobilisées.



7h01 - Bonjour à tous et bienvenue. Dans quelques minutes vous pourrez suivre l'interview d'Édouard Philippe, qui sera notamment interrogé sur la limitation à 80 km/heure, entrée en vigueur ce dimanche 1er juillet.