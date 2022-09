ÉDITO - Alba Ventura s'élève contre le droit à la paresse

Je n'ai rien écrit, rien fait... J'exerce mon droit à la paresse. C'est formidable la vie selon Sandrine Rousseau (députée EELV qui a appelé au "droit à la paresse", ndlr). Si cela signifie respirer, se donner de l'air, déconnecter, avoir le droit à une vie privée, ne pas être toujours en mouvement, avoir des loisirs et des vacances, évidemment. Bien sûr que le travail n'est pas tout. Mais c'est important : il nous construit, fait partie de notre identité, nous nourrit, pas que financièrement parlant, mais dans nos relations avec les autres.

Quand j'entends la revendication du droit à la paresse que l'on oppose au travail, attention à la société que l'on est en train de construire. Je suis effrayée de voir des jeunes qui parlent de démission silencieuse, qui veulent un salaire sans travail en échange. Quelle drôle de mentalité quand même.

Rappelons que nos régimes de solidarité, fort généreux, sont assis sur le travail et sur l'activité économique des entreprises. Si on ne travaille pas, qui va cotiser ? C'est notre modèle social qui va voler en éclats. Franchement, revendiquer le droit à la paresse et dire que le travail est une valeur de droite... Et l'obligation de se taire, c'est une option ?



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info