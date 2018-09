publié le 11/09/2018 à 16:34

Comment mieux enseigner les langues étrangères à l'école ? C'est le sujet d'un rapport qui va être remis à Jean-Michel Blanquer le 12 septembre. Le ministre de l'Éducation explique sur BFMTV que l'école primaire doit "être capable non seulement d'avoir des cours de langue, mais aussi des cours en langue".



Sur le site du ministère, il est ainsi expliqué que "chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin de l'enseignement secondaire". L'objectif affiché est que "l'enseignement des langues s'inscrit dans une perspective européenne commune forte. Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère dès le CP et la pratique de l'oral est prioritaire à tous les niveaux de l'école au lycée".

Ainsi Jean-Michel Blanquer a missionné l'inspectrice Chantal Manes et le journaliste britannique Alex Taylor pour lui délivrer un rapport sur le sujet.

Des dessins animés en anglais ?

Selon des informations dévoilées dans Le Journal du Dimanche, "le rapport recommande de commencer les langues étrangères le plus tôt possible en primaire, y compris en les utilisant pour enseigner d'autres disciplines", explique Chantal Manes. Le journal cite l'exemple de l'académie de Grenoble qui teste ce système et les premiers résultats seraient "très bons".



Autre constat : les langues étrangères sont peu présentes dans notre environnement. Éric Charbonnier, expert éducation à l'OCDE, explique que "dans les pays nordiques, elles entrent très tôt dans la vie des enfants. On regarde, par exemple, des dessins animés en version originale sous-titrée".





Cela part du constat que les langues étrangères ne sont pas le point fort des élèves français. La France est à l'avant-dernière place des pays qui pratiquent une langue étrangère, selon l'enquête européenne SurveyLang, cité par le journal. Le problème ne vient pas "du volume de cours. Avec un objectif de 54 heures par an en primaire et de plus de 150 heures dans le secondaire, la France se situe dans la moyenne européenne. Depuis 2016, l'apprentissage débute même au CP", ajoute Le Journal du Dimanche.