Un amendement de plusieurs députés REM au projet de loi PACTE a été déposé. Il prévoit d'obliger les entreprises qui comptent plus de 1.000 salariés en France, ou 5.000 dans le monde, à publier chaque année le montant de la rémunération la plus élevée ainsi que le salaire moyen. Selon eux, l'entreprise doit afficher ces écarts au nom de la transparence.





"Plus on a un partage inéquitable des salaires, plus on a d'inégalités et donc plus on réduit le pouvoir d'achat de ceux qui ont les salaires les plus bas. On ne créé pas de croissance durable", explique Matthieu Orphelin, le député REM du Maine-et-Loire.

"À moyen terme, les mesures pour arriver à révéler puis réduire les inégalités de salaires au sein d'une grande entreprise c'est positif pour la cohésion de l'entreprise, pour un meilleur partage de la valeur de l'entreprise et aussi pour les emplois et la croissance", estime l'élu.

Réfléchir aux écarts trop importants

"C'est un dispositif qui ne concerne que les grandes entreprises. Ce n'est pas pour les PME, car c'est dans les grandes entreprises qu'il y a les écarts de salaires les plus importants et donc ces entreprises, une fois l'amendement adopté, vont révéler la répartition des salaires entre les quatre quarts des salariés", détaille Matthieu Orphelin.



"Ça va permettre aux entreprises de se poser des questions. Aujourd'hui, dans certaines entreprises du CAC 40, il y a un écart de salaires entre ceux qui gagnent le moins et ceux qui gagnent le plus de 200 ou 300, c'est évidemment pas durable".



Pour le député, afficher les écarts de salaires, c'est "faire un premier pas pour plus d'équité au sein de l'entreprise". Il n'est pas nécessaire de prévoir des sanctions d'après lui. Il a souligné que les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà mis en place ce dispositif.

