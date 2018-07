Diminution des emplois aidés : "De l’inquiétude, on passe à la colère"

publié le 27/08/2017 à 09:36

La diminution du nombre d'emplois aidés, annoncée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud va-t-elle porter préjudice aux collectivités locales et au monde associatif ? C'est ce qu'affirme Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France et maire de Gargilesse-Dampierre (Indre).



"L'été a été noir pour les collectivités locales", se désole l'édile, invité de RTL ce dimanche 27 août. "De l’inquiétude, on passe à la colère. (...) On apprend que certains emplois ne sont pas reconduits pour la rentrée, on ne peut pas fonctionner de cette manière-là". À cause de cette annonce, des communes ont dû se résoudre, à huit jours de la rentrée scolaire, à reculer sa date. "C'est tout à fait inédit", affirme le maire.

Les emplois aidés sont notamment usités dans les secteurs de l'école, la sécurité, l'aide à domicile, l'animation dans les centres sociaux mais aussi les services de restauration collective, les hôpitaux ou les associations culturelles et sportives. "Tout ce qui concourt à la vie quotidienne", estime Vanik Berberian.



Le gouvernement avance la nécessité de faire des économies

L'argument avancé par le gouvernement est la nécessité de faire des économies. Muriel Pénicaud a également fait part de ses doutes quant à l'efficacité réelle des emplois aidés. D'après elle, seule une personne sur quatre trouve un emploi à l'échéance d'un tel contrat. "Faire des économies, oui. Mais à condition qu'on regarde où et pas de n'importe quelle manière", plaide Vanik Berberian.