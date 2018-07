publié le 28/06/2017 à 09:52

Muriel Pénicaud se défend. En janvier 2016, la ministre du Travail dirigeait l'établissement public Business France lorsqu'il a été chargé d'organiser un déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, à Las Vegas. Mais une enquête préliminaire a été ouverte à ce sujet pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme. Les enquêteurs soupçonnent Business France d'avoir confié l'organisation d'une soirée de Las Vegas au groupe Havas sans procéder à un appel d'offres. Des perquisitions ont eu lieu pour établir fin juin "si les règles de mises en concurrence ont été respectées".



Selon le journal Libération de mercredi 28 juin, celle qui était directrice générale de la société aurait tenté de cacher ces dysfonctionnements et aurait validé certaines dépenses en contournant les règles. "Son implication est manifeste à plusieurs titres", écrit le quotidien qui évoque des cadres estimant que l'actuelle ministre a "difficilement pu passer à côté du pilotage d'un événement aussi important".

Au micro de RTL, Muriel Pénicaud a réagi à ces révélations en admettant "une erreur de procédure". Cependant, elle relativise l'ampleur de ce couac et assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour rectifier le tir. "Ça peut arriver sur 500 conventions par an. J'ai immédiatement déclenché un audit interne et externe. Il y a eu ensuite une inspection générale qui a confirmé que, effectivement, il y avait eu erreur et d'autre part que j'avais pris les bonnes mesures. Voilà, li n'y a rien d'autre à dire. C'est moi qui ai alerté le conseil d'administration et déclenché l'audit".