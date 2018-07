Dépitée par le soutien de Valls à Macron, elle porte plainte contre le PS

Emmanuel Macron et Manuel Valls, le 10 avril 2016

et AFP

publié le 30/03/2017 à 04:30

Aux grands maux les grands remèdes. Visiblement écœurée par le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, une militante socialiste marseillaise a décidé de porter plainte contre le PS et la Haute autorité des primaires pour "abus de confiance", mercredi 29 mars. Sylvie Lyons-Noguier a relayé son action sur les réseaux sociaux, comme l'ont repéré nos confrères de La Provence.



Sur Twitter, celle qui se décrit comme une "citoyenne libre" a publié une photo de sa plainte, dûment tamponnée. "Je dépose une plainte à l'encontre du Parti socialiste et de la Haute autorité des primaires (...) pour abus de confiance car suite aux élections primaires du candidat socialiste qui a coûté 2 euros (les deux tours) pour chaque citoyen, l'ensemble des membres se devait de soutenir le candidat élu, et particulièrement monsieur Valls", cingle-t-elle.

Sylvie Lyons-Noguier évoque la charte de la primaire signée par l'ancien Premier ministre, l'obligeant à appuyer le candidat élu "en cas de défaite de sa part". Une clause non respectée par "monsieur Valls et ses acolytes". Et la militante de s'étonner des "hésitations" du PS. En effet, certains membres du parti ont selon elles "les moyens de faire respecter les chartes signées". "S'ils en sont incapables voilà qui va les y contraindre", tempête ce soutien affiché de Benoît Hamon.