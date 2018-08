publié le 28/08/2018 à 15:26

Maître des horloges, Emmanuel Macron doit faire face à une annonce qu'il n'avait pas prévu : la démission de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a annoncé qu'il quittait le gouvernement d'Édouard Philippe, ce mardi 28 août.



Emmanuel Macron a réagi en indiquant : "C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est un homme libre et je respecte sa liberté. Je souhaite que ça ne change rien à son engagement. En 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre sur ce sujet (...) Je souhaite pouvoir toujours compter sur son engagement d'homme libre où qu'il soit".



Ce départ sonne comme un acte militant, surtout lorsque Nicolas Hulot précise que ni Emmanuel Macron, ni le premier ministre n'ont été informés de ce choix. Un manque de "courtoisie", selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

L'Élysée, de son côté, a tenu à faire savoir que l'écologiste pouvait être "fier de son bilan" au ministère de la Transition écologique. De même source, "la détermination reste totale pour poursuivre dans la même direction et avec le même niveau d'ambition". Après cette démission, "la détermination reste totale pour poursuivre dans la même direction et avec le même niveau d'ambition".