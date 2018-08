publié le 29/08/2018 à 16:20

Ministre issu de la société civile, ministre technicien, ou ministre politique ? Après la démission de Nicolas Hulot, l'exécutif planche sur le nom d'un successeur qui devra, promet Édouard Philippe, maintenir le cap de la transition écologique.



Si le ministre de la Transition écologique avait prévenu qu'il partirait s'il ne parvenait pas à imposer ses idées, l'annonce de son départ - en direct à la radio, sans avertir le président de la République et le Premier ministre - a pris tout le monde de court.

L'Élysée a indiqué mardi qu'"il y aur(ait) un remaniement mais pas dans l'immédiat". "J'aurai l'occasion, au cours des jours qui viennent, de faire des propositions au Président de la République (...) s'agissant de la composition du gouvernement", a ajouté de son côté Édouard Philippe. Simple remplacement de Nicolas Hulot ou remaniement plus large ?

1. Quand le remaniement est-il prévu ?

La classe politique spécule sur la teneur de l'annonce que le gouvernement pourra faire. L'annonce, en elle-même, ne devrait en tout état de cause pas intervenir avant le retour d'Emmanuel Macron de Danemark et de Finlande, prévu jeudi en fin de journée. À moins que Nicolas Hulot ne soit remplacé sans attendre par un autre membre du gouvernement.



Un conseil des ministres se tiendra par ailleurs vendredi matin à l'Élysée, suivi du séminaire gouvernemental de rentrée. Le départ du ministre écologiste a assombri encore un peu plus la rentrée de l'exécutif, moins de deux mois après l'éclatement de l'affaire Benalla, et au moment où les critiques de l'opposition pleuvent sur les résultats de sa politique économique et sociale. Dans un entretien au Dauphine Libéré, Édouard Philippe a assuré qu'il y aurait toujours un ministre chargé de la Transition écologique, et que le gouvernement "ne changera pas de cap".



Rien ne filtre pour l’instant mais on sait par exemple que la ministre de la Culture Françoise Nyssen, aujourd'hui fragilisée, était très proche du ministre. D'après nos informations, la présence de Nicolas Hulot au gouvernement avait même pesé dans sa décision de rejoindre l'exécutif.

2. Quel profil pour le ministère de l'Écologie ?

Le choix du remplaçant de Nicolas Hulot est d'autant plus délicat qu'il restait la personnalité politique préférée des Français, selon plusieurs instituts de sondage, malgré une forte érosion de sa popularité en raison de résultats qui tardaient à se concrétiser selon eux.



"Personne n'est irremplaçable", a déclaré le délégué général de La République En Marche Christophe Castaner sur France 2. Nicolas Hulot "a des qualités qui lui sont propres et la personne qui viendra dans ces responsabilités aura aussi des qualités propres", a-t-il souligné.



"Il faut trouver la personne qui sera dans le fond capable de poursuivre de nouveaux projets mais aussi de mettre en oeuvre ce qui a été arrêté après 15 mois de travail de Nicolas Hulot", résumait une source ministérielle auprès de l'AFP. Autrement dit, "quelqu'un qui ait un peu de convictions pour s'emparer des sujets" mais "aussi qui aime mettre les mains dans le cambouis".

3. Quelles pistes pour remplacer Nicolas Hulot ?

Trois profils se distinguent pour l'instant : une personnalité issue de la société civile, un ministre technicien, ou un ministre plus "politique". À ceux qui pensent que l'exécutif aurait intérêt à opter pour un ministre qui ne soit pas issu de la société civile, Benjamin Griveaux répond que les ministres du gouvernement affichant un tel CV - de Jean-Michel Blanquer (Éducation) à Elisabeth Borne (Transports) en passant par Muriel Pénicaud (Travail) entre autres - "ont des réalisations exceptionnelles", a-t-il plaidé.



Pour le député de la majorité Aurélien Taché, "avoir des personnalités civiles est une des marques de fabrique de ce gouvernement". Mais il note aussi dans un tweet qu"il y a assez peu de ministres politiques dans le gouvernement (...) sur les grands sujets sociétaux".



L'ancienne ministre de l'Écologie Ségolène Royal a assuré mercredi n'être "candidate à rien", comme le maire de Bordeaux Alain Juppé. Daniel Boy, chercheur au Cevipof, remarque que le président de l'Assemblée nationale François de Rugy reste aujourd'hui le seul écologiste de poids dans la majorité. D'autres noms circulent comme celui de l'écologiste Pascal Canfin, ou encore Barbara Pompili. Mais pour Lucile Schmid, vice-présidente de la fondation La Fabrique écologique, quel que soit le choix final, "personne ne sera aussi crédible que" Nicolas Hulot.