publié le 28/08/2018 à 09:22

C'est le séisme politique de ce mardi 28 août. Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, l'une des "belles prises" d'Emmanuel Macron au moment de construire son équipe, a annoncé son départ du gouvernement. Une surprise, car il a assuré qu'il n'avait prévenu ni le chef de l'État ni celui du gouvernement.



Invité sur BFMTV, Benjamin Griveaux a réagi en direct au propos de Nicolas Hulot tenus sur France Inter. "Je veux rendre hommage au travail effectué pendant plus d'une année", a tenu a préciser le porte-parole du gouvernement. "Je regrette ce départ", a-t-il assuré.

Mais Benjamin Griveaux a aussi tenu a expliqué que le manque de résultats, invoqué par Nicolas Hulot afin de justifier son départ, était à mettre en perspective. "C'est un travail de longue haleine, le travail pour pour la biodiversité, pour la défense de l'environnement, pour la transition énergétique", a-t-il expliqué.

On ne transforme pas le modèle agricole en 18 mois Benjamin Griveaux Partager la citation





"Ce n'est pas quelque chose où on peut avoir des résultats, et Nicolas Hulot le sait, en une année seulement. Ça prend du temps de voir qu'il faut changer notre modèle agricole. On ne transforme pas le modèle agricole français en un claquement de doigts, en 18 mois", a réagi Benjamin Griveaux.



Ce dernier relève également que "la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le Premier ministre".

> Démission de Nicolas Hulot : "une crise gouvernementale", analyse Elizabeth Martichoux Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 28/08/2018