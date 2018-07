publié le 30/08/2016 à 17:51

Emmanuel Macron sort, Michel Sapin le remplace. C'est désormais acté, celui qui était proche de François Hollande ne fait plus partie du gouvernement. La rumeur se faisait de plus en plus insistante, ce mardi 30 août, et ce n'est qu'en fin d'après-midi que la nouvelle a été confirmée par l'Élysée. C'est donc son rival, initialement au ministère des Finances qui reprend son portefeuille. Même si l'annonce de son départ n'est pas une surprise, le moment est inattendu.



En effet, le président d'"En Marche !" devait s'exprimer à la fin de l'été afin de livrer son diagnostic du pays. Sur Twitter, l'Élysée précise que "le président a remercié Emmanuel Macron pour son action depuis août 2014". De son côté, la porte-parole de l'ancien ministre a déclaré : "Il va reprendre sa liberté pour continuer à construire une nouvelle offre politique". Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste ne semble pas être attristé par le départ d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, il qualifie son départ de "Kinder Surprise".

La démission de #Macron : un kinder surprise pour convenance personnelle au moment où la France se redresse et la droite se dresse. — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 30 août 2016

Le candidat à la primaire de la gauche, Gérard Filoche, lâche : "Il s'en va enfin !", au micro de France Info. Le député Yann Galut juge cette démission "bien trop tardive (...) Hollande aurait dû clarifier depuis bien longtemps". Un autre député socialiste, Guy Delcourt, estime qu'il "va pouvoir rejoindre enfin au grand jour son papa Gattaz". Sébastien Piétrasanta, député PS des Hauts-de-Seine, ajoute : "J'ai du mépris pour les Brutus". Seul son plus grand soutien chez les socialistes, Gérard Collomb a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

J ai du mépris pour les #Brutus. La seule ambition que devrait avoir les responsables politiques c est de servir la France. #Macron — PIETRASANTA (@S_PIETRASANTA) 30 août 2016