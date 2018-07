publié le 12/07/2018 à 08:35

Un an après la démission retentissante du chef d'État-major des armées Pierre de Villiers, son successeur François Lecointre va défiler pour la première fois aux côtés d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées samedi 14 juillet.



Le défilé militaire à l'occasion de la fête nationale française, une démonstration de force peu commune dans une démocratie qui permet selon le chef d'État-major des armées de montrer que la France se bat pour ses valeurs.

"C'est la démonstration d'une grande démocratie, d'une grande nation, sûre de ses valeurs et qui considère qu'elle doit les promouvoir et les défendre à travers le monde", explique François Lecointre sur RTL jeudi 12 juillet. Une démonstration de force d'autant plus importante à ses yeux que "le monde est de plus en plus dangereux".

Défiler sur les Champs le 14 juillet, c'est aussi "un hommage des Français à chaque soldat", abonde le chef d'État-major des armées. "Derrière ces soldats qui défilent, il faut voir tous leurs camarades qui sont sur des théâtres d'opération extérieurs, et qui risquent leur vie au quotidien pour leurs concitoyens."