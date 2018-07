Déficit : la Cour des comptes trop sévère avec François Hollande ?

publié le 28/06/2017 à 08:12

La Cour des comptes dévoilera son audit des finances publiques jeudi 29 juin. Et ce n’est pas terrible. Ces experts des comptes publics ont ouvert tous les placards, dans les dernières semaines, pour établir une sorte d'état des lieux, au début du quinquennat Macron. En réalité, ils ont fait le bilan budgétaire de l'époque Hollande. On a dès aujourd'hui différents éléments de ce rapport, qui pointe la négligence, voire le désir de dissimuler, de l'équipe gouvernementale précédente.



Il manquerait 4 à 5 milliards d'euros pour tenir le budget à 3% du déficit en 2017. Trois pour cent, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la tendance spontanée des comptes 2017 est de 3,2% du PIB de déficit, donc un peu au-dessus, alors que le président Hollande et son équipe avaient assuré que le trou ne serait que de 2,8% du PIB. Il y a donc un écart entre la prévision et la réalité. Un écart regrettable, mais qui n'a rien de dramatique. Et qui est relativement classique en année électorale, où tous les gouvernements partants ont toujours tendance à embellir la situation.

Situation & perspectives des finances publiques: Didier #Migaud présentera les résultats de l’ #audit des finances publiques #LT jeudi 15h30 pic.twitter.com/uHZJkgV9Ie — Cour des comptes (@Courdescomptes) 27 juin 2017

Quatre milliards d'euros, ça représente le centième des dépenses de l'État. C'est quand même à portée de fusil, avec le gel de crédits non encore utilisées. Le vrai problème pointé par le rapport à venir, c'est 2018. Parce que les prédécesseurs ont programmé tout un tas de dépenses nouvelles qui vont se déclencher l'année prochaine, et rétrécir d’autant la marge de manœuvre de l'actuel gouvernement.