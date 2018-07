publié le 30/06/2017 à 13:36

Toute la classe politique est bouleversée par la mort de Simone Veil, survenue vendredi 30 juin. Au micro de RTL, Nicolas Sarkozy a rendu un hommage appuyé à l'ancienne ministre et figure de la lutte pour les droits des femmes. "Simone Veil, c'est une des grandes dames françaises. Elle appartient au quotidien et à la famille de chaque Français. Elle était la France. (...) Jamais je ne l'oublierai. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils", déclare l'ancien chef de l'État.



En 2007, Simone Veil avait soutenu Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle. Il en est grandement reconnaissant : "Elle a été plus que bienveillante, elle a été affectueuse. Jamais je ne l'oublierai. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils et m'a beaucoup aidé. (...) Même lorsqu'il nous est arrivé d'être en désaccord, cela n'a jamais altéré en rien nos relations personnelles. En rien".

Quand il était ministre du Budget entre 1993 et 1995, Nicolas Sarkozy a côtoyé Simone Veil au gouvernement d'Édouard Balladur. Elle était alors ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, tout en ayant le titre de ministre d'État. "Quand elle prenait la parole, tous les autres ministres tremblaient. Parce que lorsqu'elle avait quelque chose à dire, elle ne se gênait pas pour le dire. C'est une survivante, une force de la nature", se souvient-il, certain que Simone Veil représente "une des personnalités du siècle".