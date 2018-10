publié le 28/10/2018 à 19:07

"Je n'aime pas parler au nom des trois, mais on est triste, on est bouleversé". C'est avec une pensée pour ses acolytes des Nuls que Chantal Lauby a rendu hommage à Philippe Gildas, décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre.



Celle qui formait le mythique groupe avec Alain Chabat et Dominique Farrugia revient sur ses premiers pas aux côtés de Philippe Gildas. C'était sur Canal +. "Je me souviens du premier sketch qu'on avait fait avec lui, c'était dans Objectif : nul. C'était la première fois que je le voyais et que je l'approchais", explique-t-elle au micro de RTL.

Une collaboration qui aboutira à la création de Nulle Part Ailleurs. "C'était gonflée. On a démarré cette aventure avec lui et on est resté un an", rappelle celle qui s'est depuis tournée vers le cinéma.

C'était un interlocuteur extraordinaire qui riait à nos bêtises Chantal Lauby Partager la citation





Une aventure marquée par les sketchs mais aussi les nombreux fous rires. "C'était un gosse Gildas, lance-t-elle. C'était son rire qui nous faisait du bien". Et Chantal Lauby ne s'arrête pas là évoquant la "bienveillance" de l'animateur : "Je suis convaincu que le regard qu'il avait sur nous, nous donnait du courage pour oser. On osait faire des choses parce qu'on avait un interlocuteur extraordinaire qui riait à nos bêtises, sans jamais nous juger. On aurait dit un gamin".



Un "gamin" mais pourtant un véritable "professionnel". "Il ne fallait pas manquer à quoi que ce soit et faire son travail correctement", rappelle-t-elle au sujet de celui qui incarnait parfaitement "l'esprit Canal".