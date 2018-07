publié le 26/04/2017 à 08:17

Le débat de l'entre deux-tours aura aura lieu le 3 mai à 21 heures sur TF1 et France 2. Il devrait durer en principe de 21 heures à 23 heures. On commence à avoir quelques détails sur son organisation. On sait, par exemple, que les deux candidats seront installés à un peu plus de 2 mètres d'écart l'un de l'autre (en principe 2,20 ou 2,50 mètres).



Mais il reste à l'heure actuelle un gros point d’interrogation : qui animera ce débat historique ? Les noms de Gilles Bouleau pour TF1 et de David Pujadas pour France 2 avaient été avancés. Mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'entend pas de cette oreille. Il a demandé aux deux chaînes de revoir leur copie pour des raisons de parité. Il y aura donc au moins une femme ce soir-là à l'antenne, en plus de Marine Le Pen. Reste à savoir laquelle. Les deux chaînes phosphorent sur la question.

Le candidat d'"En Marche !" a accepté de débattre avec sa rivale du Front national. "On sera front à front avec l'adversaire qu'on a désignée tout au long dans cette campagne", a expliqué un proche d'Emmanuel Macron au lendemain du premier tour, affirmant avoir "demandé un débat avec Marine Le Pen en février, qu'elle avait refusé". En 2002, Jacques Chirac avait lui refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, qualifié au second tour face à lui.

La date du 3 mai a été maintenue en dépit du télescopage avec la demi-finale de la Ligue des champions qui opposera Monaco à la Juventus du Turin, un match très attendu par les amateurs de football et qui sera diffusé sur BeIN Sports.