Darmanin défend le colonel Steiger, condamné pour violences conjugales

Gérald Darmanin est sorti du silence sur l'affaire du colonel Steiger. Ce gendarme de la brigade en Nouvelle-Calédonie avait été condamné en 2020 pour des violences conjugales sur son épouse et occupait depuis plus d'un an un poste de haute responsabilité. Poussé à la démission par la pression populaire après les révélations de sa condamnation par Mediapart, des élus avaient également demandé au ministère de l'Intérieur son renvoi, une demande qui était restée sans suite.

Invité de France Info ce mardi 24 août, Gérald Darmanin a affirmé que "la justice n'a pas condamné le colonel Steiger de façon définitive par de la prison ferme... Je ne suis pas pour les chasses aux sorcières", ajoutant que "la femme du colonel (avait) été condamnée également, ce que n'a pas souligné le journal Mediapart"

Ce colonel de 48 ans, arrivée en Nouvelle-Calédonie en août 2020, avait écopé en première instance en février 2020 de six mois de prison avec sursis pour des violences commises entre novembre 2017 et juin 2018, avant de voir sa peine réduite en appel à 6.000 euros d'amende par la cour d'appel de Paris.