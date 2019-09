publié le 06/09/2019 à 11:47

Vous ne le connaissez peut-être pas mais vous connaissez sans aucun doute ses produits. Le PDG de Danone, Emmanuel Faber, est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 8 septembre. Un grand oral pour un patron hors norme qui veut rendre sa multinationale plus humaine, plus verte aussi.

Mais est-ce compatible avec une recherche permanente de profit ? Comment vraiment répartir les richesses entre actionnaires et salariés ? Emmanuel Faber a aussi renoncé à une énorme retraite-chapeau. Il a renoncé ainsi à une somme de 1,2 million d'euros par an, et un total de 28 millions. Mais est-il prêt à augmenter les salaires au sein de son entreprise ?

>> Posez vos questions à Emmanuel Faber dans les commentaires de cet article. Le PDG de Danone y répondra en direct lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Rendez-vous dimanche à partir de 12h.