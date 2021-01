Coronavirus : comment vont s’organiser les cantines scolaires

Le self d'une cantine (Illustration).

et AFP

publié le 15/01/2021 à 06:09

Le gouvernement a exposé ce jeudi 14 janvier de nouvelles règles afin de tenter de lutter contre l'épidémie de Covid-19. La mesure la plus marquante reste sans doute le couvre-feu mis en place sur tout le territoire et ce dès 18 heures, à partir de samedi. Jean Castex a également cédé la parole au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui a dévoilé une nouvelle organisation, concernant notamment les cantines.

Une vigilance accrue sera mise en place à la cantine, "maillon faible de l'organisation puisque c'est le moment où on enlève son masque", a indiqué le ministre. Il a ainsi expliqué que les brassages ne seraient plus possibles dans les réfectoires. Les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble.

Si ce n'est pas possible dans les écoles primaires, le temps de restauration sera "allongé" et "en dernier recours, on pourra avoir des solutions de repas à emporter", a dit le ministre. Dans les collèges, si la pression est trop forte, le temps de service pourra être allongé ou des repas à emporter proposés également.