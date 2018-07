publié le 29/06/2017 à 18:15

La polémique avait enflé pendant la campagne des législatives. On reprochait alors à Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle et candidat en Seine-Saint-Denis pour La France Insoumise, d'occuper indûment un logement social à Paris. Il s'était expliqué sur RMC : "Mon loyer c'est 1.240 euros par mois. Je touche 2.350 euros : c'est mon salaire d'enseignant. Je ne suis pas élu, je suis rentré sur critères sociaux, j'ai trois enfants". Alexis Corbière occupe effectivement un appartement de 80 m² appartenant à la Régie immobilière de la ville de Paris, avec sa compagne (Raquel Garrido, ndlr) et leurs enfants depuis 2003.



S'il avait à l'époque attribué ces attaques "débiles" à "l'extrême-droite" ou à "des proches du mouvement En Marche !", il s'était dit prêt à réfléchir en cas d'élection le 18 juin. "La question se posera. Ça me semble logique par ailleurs, mais c'est une autre discussion, et surtout, si je le fais c'est pas sous la pression d'attaques débiles".

Deux semaines après son élection, Alexis Corbière a confié à L'Obs avoir pris sa décision : il quittera prochainement son logement social pour s'installer dans sa circonscription. "C'est compliqué de trouver en deux semaines, mais oui, je vais habiter dans ma circonscription. Est-ce que ça aura lieu dans trois, quatre ou cinq mois, mais je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça sera à Bagnolet ou à Montreuil, je ne sais pas si je vais acheter ou louer, et je dois aussi négocier avec mes trois enfants... Mais je tiendrai parole", a assuré le député de la 7ème circonscription de Seine-Saint-Denis.