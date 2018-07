publié le 30/08/2017 à 08:24

Jeudi 31 août. Cette date est à marquer d'une pierre blanche en cette rentrée politique et sociale. Après des mois de suspense, les cinq ordonnances réformant le marché du travail seront dévoilées conjointement à 15h par Édouard Philippe et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Sans attendre le contenu précis de la loi, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a appelé les Français à se mobiliser mardi 12 septembre.



D'autres manifestations, portées par le syndicat, sont déjà annoncées. La CGT pourrait-elle rejoindre les rangs du cortège mené par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon samedi 23 septembre ? Invité de RTL mercredi 30 août, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, ne tranche pas la question. "On n'a pas décidé. (Cette question) se règle démocratiquement. On décide cela à l'intérieur de la CGT, pas à l'extérieur."

Ainsi, la CGT ne dévoile-t-elle pas l'image d'une opposition à Emmanuel Macron divisée ? "Ça c'est un scoop, c'est que la CGT aide Emmanuel Macron, ça va faire du bruit", ironise-t-il. "On a un calendrier syndical, on va discuter. Le 12, c'est une première étape." Et Philippe Martinez de faire la différence entre un parti politique et une organisation syndicale. "Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de candidat de la CGT aux législatives, ni à la présidentielle d'ailleurs."