Chômage : Macron attend des "résultats significatifs au bout de 18 à 24 mois"

publié le 27/12/2017 à 14:10

C'était l'une des raisons qui ont poussé François Hollande a ne pas se représenter à un second mandat. L'ancien président socialiste avait fait de l'inversion de la courbe du chômage une priorité, mais les résultats étaient arrivés trop tard.



Emmanuel Macron, qui avait pris soin de ne pas fixer de date pour le même objectif, est finalement revenu sur cette position. Le chef de l'État attend sur le front du chômage "des résultats significatifs au bout de 18 à 24 mois" après la réforme du code du travail, a-t-il déclaré mercredi 27 décembre au quotidien espagnol El Mundo, dénonçant l' "agenda caché" et les "trahisons successives" de ses prédécesseurs.

"La première année du mandat est cruciale : c'est là qu'on met en place les transformations qui produiront les vrais résultats, sur l'emploi avant tout, dans les deux ans". "C'est pour cela que j'ai voulu aller vite", a-t-il ajouté, selon ses propos originaux en français transmis par l'Élysée.

Macron met en avant sa réforme du code du travail

"La France bénéficie de l'embellie de l'économie mondiale, mais aussi des réformes des dernières années et d'un sentiment de confiance plus grand ; notre croissance dépasse les prévisions" mais "notre économie souffre de freins persistants" avec "un modèle socialement injuste et économiquement inefficace, faute d'avoir su nous renouveler et surmonter les réticences au changement", a-t-il ajouté.



Interrogé sur l'acceptation de sa réforme du code du travail, il a reconnu que "ce n'est pas une réforme facile", ajoutant néanmoins que "c'est une réforme claire" car annoncée pendant sa campagne.



"Nous avons une grande tradition française : celle de l'agenda caché, ou des trahisons successives. On fait une campagne pour rassembler le cœur de ses militants pendant la primaire, puis on revoit son programme pour séduire un électorat plus large pendant la campagne et enfin on gouverne de manière encore différente. Cette méthode a brisé la confiance des Français", a-t-il insisté.