publié le 26/12/2016 à 17:59

Il s'agit de la troisième baisse consécutive du taux de chômage. lundi 26 décembre, la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques (Dares) et Pôle emploi ont publié les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin novembre 2016. À cette période, ils étaient 3.447.000 inscrits à Pôle Emploi en catégorie A. Un nombre qui a diminué de 0,9 % sur un mois. Cela représente 31.800 demandeurs en moins. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories B et C augmente.



Au mois de septembre et d'octobre déjà, la courbe du chômage s'était inversée, compensant un catastrophique mois d'août. En tout sur les trois derniers mois de septembre, octobre et novembre, le nombre de demandeur d'emploi en catégorie A a reculé de 3,1 % (soit -109.800 personnes).

Une hausse dans les catégories B et C

Au total, 3.447.000 Français sont inscrits en catégorie A et 2.028.300 exercent une activité réduite (catégories B et C). Dans le détail, le chômage des personnes en activité réduite courte (catégorie B) augmente de 2.000 personnes sur trois mois. Quant à celui des personnes en activité longue (catégorie C), il s'accroît de 65.400 personnes sur trois mois. Le chômage des catégories A, B, C touche donc 5.475.800 personnes (+0,3% sur un mois, -0,8% sur trois mois).



Ce sont encore les jeunes qui profitent le plus de cette dynamique : - 2.3% en novembre, soit une baisse de près de 10% depuis janvier dernier. Les moins de 50 ans profite aussi de ces bons chiffres. 23.000 demandeurs d'emplois ont repris une activité en novembre. Seul point noir, le chômage des seniors qui continue d'augmenter : +0.2% en un mois.



François Hollande se félicite

De son côté, le président François Hollande a salué une baisse "de plus de 100.000" chômeurs depuis début 2016. Un résultat rendu possible selon la ministre du travail, Myriam El Khomri, par la solide reprise des créations d'emplois salariés, mais aussi par le plan "500.000 formations", lancé par le gouvernement. "Nous avons eu 240.000 créations nettes d'emplois depuis 17 mois", a indiqué le Président.