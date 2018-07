publié le 28/12/2017 à 08:12

Les chiffres de Pôle emploi sont descendus, en novembre, à leur plus bas niveau depuis trois ans. Selon des chiffres publiés mercredi 27 décembre par le ministère du Travail, il y a dorénavant 29.500 chômeurs de catégorie A en moins par rapport au mois précédent. Soit une baisse de 0,8%.



Des chiffres que souhaitent tempérer Alexis Corbière, député de la France insoumise. Si la baisse atteint 2,4% sur trois mois, elle n'est que de 0,1% sur un an. "Il n'y a jamais eu autant de gens radiés à Pôle emploi, gare à la l'entourloupe", déclare l'ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne présidentielle. Il poursuit : "Pour une personne qui trouve un emploi, il y en a huit qui sont radiées. Il y a un effet de prestidigitateur dans beaucoup de choses qui sont dites".

"Il n'y a pas de quoi pétarader quand vous avez neuf millions de gens en situation de pauvreté et près de six millions de gens au chômage", glisse Alexis Corbière dénonçant ouvertement les attaques contre les chômeurs. "Il y a un emploi pour douze demandeurs et on va frapper sur de pauvres bougres".