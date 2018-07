publié le 26/10/2017 à 19:45

En Espagne, le président catalan Carles Puigdemont a annoncé, jeudi 26 octobre, qu'il attendrait les sanctions du gouvernement espagnol pour réagir et qu'il ne convoquait pas d'élections régionales, faute de garanties. "Un discours crucial, mais aussi frustrant et angoissant", pour Alain Duhamel.



"En réalité, le président Puigdemont a fait du Puigdemont. Il a commencé par faire monter la pression toute la journée (...) après quoi il a choisi de ne pas choisir. Il s'est dépêché de dire qu'il fallait attendre. Il renvoie les choses au Parlement. Il ne franchit pas le Rubicon, il n'appelle pas à l'indépendance et en même temps, il n'engage pas le dialogue avec Madrid (...) On a quand même l'impression dans cette affaire qu'il insiste tellement sur les responsabilités du gouvernement de Madrid, qu'en pratique ça revient à encourager les plus exaltés et les plus fanatiques des indépendantistes catalans", juge Alain Duhamel.

Application douce ou dure pour Madrid

Les questions se posent désormais sur l'avenir. L'éditorialiste estime qu'en Catalogne, c'est "le Parlement qui reprend la main" et que désormais trois hypothèses se présentent à lui. "Le Parlement choisit indépendance, c'est la confrontation. Deuxième hypothèse, le Parlement choisit le dialogue, à ce moment-là, c'est l'appel à la dissolution et à des élections régionales anticipées en Catalogne. Troisième hypothèse, qui n'est pas à exclure, aucune majorité ne se dégage", détaille Alain Duhamel, qui estime qu'à Madrid, la situation semble plus simple.

Désormais, le gouvernement espagnol doit décider si l'application de l'article 155 sera douce ou dure. "L'application dure, c'est : pas de concession, une gestion directe, brutale. Si au contraire c'est l'autre hypothèse, la douce, ça veut dire l'engagement d'un dialogue et une réforme de la Constitution".