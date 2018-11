publié le 06/11/2018 à 20:32

Ce matin, Emmanuel Macron a infléchi sa position sur le diesel et le fioul. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de l'urgence, une nécessité. Le président de la République savait depuis le départ que ce qu'il essayait de faire en ce qui concerne le fioul, l'essence et le diesel serait impopulaire.



Que même si c'était fait au nom de la transition écologique, ce serait désagréable et qu'en plus, il y aurait forcément des contestations sur la question de savoir si ces taxes profitent réellement à la transition énergétique. Ce qu'il n'a pas vu venir en revanche, c'est à quel point, très rapidement, c'est devenu le symbole de l'effritement du pouvoir d'achat chez les Français.

Il y a toujours eu, dans des phases différentes, des symboles qui s'imposent et qui sont considérés comme le baromètre du niveau de vie. Il y a deux générations, c'était les produits alimentaires. Il y a une génération, c'était les loyers et bien maintenant, c'est l'essence et notamment chez les Français les plus modestes.

Face à la colère, le chef de l'État a dû agir. Il réagit tardivement, partiellement et sur ce sujet-là, le maître des horloges n'est pas un champion du calendrier.