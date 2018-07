publié le 25/07/2018 à 08:11

Il fait chaud, très chaud en France ce mercredi 25 juillet. Neuf départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France, 15 ans après l'épisode meurtrier de 2003. "Les services sont très organisés", tient à rassurer la ministre de la Santé Agnès Buzyn, invitée de RTL ce mercredi 25 juillet.



"Il y a eu énormément de procédures mises en place depuis une dizaine d'années pour éviter les conséquences dramatiques de la canicule, promet Agnès Buzyn. Cela veut dire qu'il y a eu une mobilisation des associations, des mairies, des différents ministères en charge de la Jeunesse, des Sports, du Travail, pour que dans l'ensemble des lieux de vie il y ait des actions particulières", assure la ministre.



En ce qui concerne les personnes âgées, "les Ehpad ont pris en compte les événements dramatiques des années 2000 et ont des procédures qui font qu'il n'y a quasiment plus d'accident dans les Ehpad. Les personnes âgées sont dans des pièces réfrigérées, tous les Ehpad ont des espaces climatisés", détaille Agnès Buzyn.

Tous vulnérables, y compris jeunes et en bonne santé

Les mairies elles aussi sont mobilisées pour éviter tout incident dramatique. Celles-ci "recensent l'ensemble des personnes âgées isolées et elles les contactent individuellement", explique la ministre. Les mairies mettent aussi à disposition des salles climatisées pour que les personnes âgées puissent se rafraîchir".



Dans les communes, les mairies "font aussi des efforts vis à vis des SDF (...) qui ont des difficultés d'accès à l'eau - il faut que ces personnes également puissent se rafraîchir, rappelle la ministre. (...) Il y a aussi des procédures vis à vis des colonies de vacances", bref, toutes les personnes les plus vulnérables sont normalement surveillées et aidées, assure-telle.



Mais en 2017, les personnes vulnérables, encadrées, n'ont pas été représentatives des victimes de la canicule. "En fait on doit tenir compte des leçons de l'année dernière, où les quelques personnes décédées de la canicule étaient des travailleurs et des personnes jeunes qui ont fait des efforts physique inadaptés en période de canicule, explique Agnès Buzyn. Ils cherchent leurs limites. Il ne faut pas chercher ses limites même quand on a 40 ans en période de canicule."