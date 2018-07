publié le 27/03/2017 à 14:47

Ils ont décidé de se tourner vers la justice. Selon une information du Figaro, des ténors du parti Les Républicains ont adressé une lettre à Eliane Houlette, à la tête du Parquet national financier et à François Molins, procureur de Paris d'ouvrir une enquête sur les informations contenues dans le livre Bienvenue Place Beauvau et que François Fillon avait évoqué lors de son passage dans l'Émission politique.



Parmi les signataires de ce courrier, Bruno Retailleau, Nathalie Kosciusko-Morizet, Luc Chatel, Christian Jacob ou encore Valérie Pécresse. Ces cadres du parti Les Républicains ont invoqué l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige toute autorité constituée à donner avis d'infraction connue et dressent donc la liste de ces infractions constatées dans le livre Bienvenue Place Beauvau.

De nombreuses infractions ont été relevées par les signataires

Dans ce courrier, ces politiques ont également joint un tableau mettant en exergue les extraits du livre des journalistes Didier Hassoux, Christophe Labbé et Olivia Recasens avec les infractions jugées constituées. Et elles sont nombreuses, puisque dix infractions ont été relevées par les signataires : association de malfaiteurs, corruption, corruption des autorités judiciaires, trafic d'influence, atteinte à la vie privée, atteinte au secret des correspondances, abus d'autorité, complicité de fraude fiscale, violation du secret professionnel ou violation du secret de l'enquête.

François Fillon avait affirmé le 23 mars dernier lors de son passage dans l'Emission politique que ce livre mettait en évidence l'existence d'un "cabinet noir" organisé par François Hollande. Une affirmation qui a très vite été démentie par l'un des auteurs de cet ouvrage, Didier Hassoux. Lors de son déplacement au Pays basque samedi 25 mars, le candidat Les Républicains avait expliqué : "Nous sommes en train d'identifier toutes les infractions mentionnées dans le livre Bienvenue Place Beauvau. Dans les jours qui viennent, un certain nombre de mes amis rendront publiques ces infractions et demanderont qu'une enquête soit ouverte". Reste à savoir si la justice donnera suite à cette lettre qui devrait arriver dans les mains des deux magistrats dans les prochains jours.