Elle est de retour au théâtre cette semaine. Camille Chamoux et son spectacle qui s’intitule Le temps de vivre seront à découvrir au théâtre du Petit Saint-Martin à partir de ce vendredi 10 septembre. La mise en scène est de Vincent Dedienne. La jeune femme nous y accueille un peu comme chez elle, devant sa table de salle à manger et pendant 70 minutes. L’humoriste passe en revue son mec, ses enfants, des gens charmants aussi, qu’elle a rencontré pendant le confinement. Mais aussi et surtout : sa copine dépressive !

Au cinéma, sort ce mercredi 8 septembre le film Boîte noire, un thriller avec le formidable Pierre Niney qui conte une enquête minutieuse sur un crash d’avion. Le biopic d’Aretha Franklin intitulé Respect est aussi annoncé pour ce mercredi. Pour les plus gourmands, sort également ce 8 septembre un film qui raconte l'histoire d’un cuisinier talentueux, interprété par Grégory Gadebois, qui se fait renvoyer par le Duc pour lequel il travaille et qui rencontre une femme avec laquelle ils vont avoir l’idée d’ouvrir le tout premier restaurant de l'histoire.

Pour les enfants, sort ce mercredi un livre délicieux qui s’intitule Ta berceuse chez Flammarion. L'ouvrage est réalisé pour endormir vos enfants à l'aide de petites histoires que vous pouvez fredonner. Enfin, côté musique, le nouvel album de Gaël Faure sort ce vendredi.