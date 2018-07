publié le 29/09/2016 à 18:23

Jean-François Copé charge à nouveau Nicolas Sarkozy sur l'affaire Bygmalion. Dans le Monde, le maire de Meaux accuse l'ancien chef de l'État de s'être lancé dans la course à l'Élysée pour ne pas affronter la justice dans le cadre de ce dossier où il est inculpé pour financement illégal de sa campagne présidentielle 2012. "Sa mise en examen n'est pas que technique, elle porte sur une vingtaine de millions d'euros, qui en réalité sont un détournement ! C'est une fuite éperdue en avant. (...) Il voudrait que vous l'élisiez pour ne pas aller au tribunal !", raconte-t-il au quotidien daté de vendredi 30 septembre.



Le député de Seine-et-Marne affirme avoir dévoilé à Nicolas Sarkozy ce qu'il savait sur cette affaire en mai 2014, soit quelques jours seulement après avoir appris l'information. "J'explique ce que je sais et, et là j'ai un mur de silence. J'ai compris rétrospectivement pourquoi", se souvient le candidat à la primaire de la droite. Et selon lui, l'ancien président de la République lui a assuré qu'"aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation aussi honteuse soit-elle, ne [le] détournera d'un centimètre de [sa] volonté absolue de construire" l'alternance en 2017.

Les déclarations de Jean-François Copé interviennent alors qu'une interview clé sur l'affaire Bygmalion de Franck Attal, responsable opérationnel de l'entreprise de communication, réalisée par le magazine Envoyé Spécial de France 2, doit être diffusée dans la soirée de ce jeudi 29 septembre.