publié le 29/08/2016 à 08:01

Le "burkini", une tenue de bain islamique est au cœur de la polémique depuis plusieurs semaines. "Aujourd'hui je demande une loi pour aider les maires", plaide Nicolas Sarkozy. "Une loi qui viserait le port du "burkini" sur les plages et les piscines". Une polémique avant tout "au nom de l'égalité stricte entre les hommes et les femmes", sur laquelle il souhaiterait entendre davantage les féministes. "Chez nous, on n'enferme pas les femmes derrière des tissus".



"Pour moi, c'est une provocation d'un islam politique, extrémiste, qui teste la République", soutient-il, en désaccord avec son adversaire à la primaire de la droite et du centre Alain Juppé, qui refuse une loi de "circonstance". Pour l'ancien chef de l'État, c'est l'absence d'autorité dans le pays qui génère les tensions identitaires et des "dérives".

Sur la décision du Conseil d'État, qui a suspendu un arrêté anti-burkini vendredi 26 août, Nicolas Sarkozy ne s'attendait pas à "autre chose". Mais se questionne. "Qu'est-ce-que la liberté face à la tyrannie des minorités ?", dénonce-t-il. "On ne peut pas laisser les maires seuls face à cette situation", tranche l'ancien chef de l'État, qui se dit prêt à "changer la Constitution s'il le faut", pour permettre à une telle loi de voir le jour.

Nicolas Sarkozy, candidat déclaré à la primaire de la droite et du centre depuis le 22 août en vue de l'élection présidentielle de 2017, est entré en campagne jeudi 25 août à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).