publié le 30/08/2016 à 07:29

La polémique sur le burkini aura fissuré un peu plus le Parti socialiste et le gouvernement. Manuel Valls a dû recadrer ses ministres, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuelle Cosse et Marisol Touraine. Le Premier ministre se retrouve isolé à gauche dans son opposition déterminée au burkini. La décision du Conseil d'État qui suspend l'arrêté anti-burkini, a marqué une rupture supplémentaire avec Manuel Valls.



Cependant, le chef du gouvernement persiste et signe sur son compte Facebook : "Cette ordonnance du Conseil d'État n'épuise pas le débat qui s'est ouvert dans notre société sur la question du burkini. Ce débat n'est pas anodin. C'est un débat de fond qui vient après d'autres : il y a trente ans, la question du foulard dans les écoles, puis la loi de 2004 sur le port de signes religieux et celle de 2010 sur le voile intégral dans l'espace public".

Manuel Valls poursuit en ajoutant que : "Dénoncer cette tenue, est-ce stigmatiser les musulmans ou bien est-ce justement le port de signes prosélytes de cette nature qui est un risque pour tous les musulmans de France, alors assimilés à l'islamisme politique militant ? (...) Dénoncer le burkini, ce n'est en aucun cas mettre en cause une liberté individuelle. Il n'y a pas de liberté qui enferme les femmes ! C'est dénoncer un islamisme mortifère, rétrograde".