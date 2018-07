et Ludovic Galtier

Le débat agite la classe politique depuis un mois. Invité de RTL le 29 août, Nicolas Sarkozy réclame à son tour une loi pour interdire le burkini sur les plages et dans les piscines. Arnaud Montebourg, invité ce mardi 30 août, "désapprouve" le burkini, qu'il considère comme "une position de subordination de la femme". Mais, selon lui, "les problèmes de la France, ce ne sont pas les maillots de plage. Les problèmes de la France sont le chômage, le terrorisme et la question européenne."



Arnaud Montebourg a d'ailleurs choisi le thème du burkini pour attaquer frontalement Nicolas Sarkozy. "Lorsque vous avez M. Sarkozy qui dit : 'Je veux faire une loi et changer la Constitution', vous imaginez la France, cinquième puissance mondiale, qui va changer sa Constitution pour traiter le problème fondamental des maillots de bain sur ses plages, l'image que nous pouvons donner au reste du monde. Il ne faut pas succomber à la provocation."

Le candidat à la présidentielle "ne sait pas qui croire : il y a le Sarkozy du discours du Bourget du 15 avril 2003 devant l'Union des associations islamiques de France, où il y avait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Il a dit : 'Je veux construire l'Islam de France avec vous'. Ça, c'est le président communautariste et puis il y a le Nicolas Sarkozy bravache, qui, aujourd'hui, veut faire une loi à tout prix. Je voudrais comprendre quelque chose au logiciel de cet homme-là."