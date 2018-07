publié le 28/09/2017 à 08:35

La réforme de impôt de solidarité sur la fortune fait grincer des dents. Le 1er janvier prochain, selon le projet de loi de finances 2018, cette taxe sera transformée en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cela permet d'exempter de taxes les valeurs mobilières et les placements (actions, assurance-vie, etc). 150.000 foyers vont ainsi sortir de l'ISF.



La CGT et la gauche dénoncent un budget pour les riches. Olivier Faure, président du groupe Nouvelle gauche à l'Assemblée nationale, ne mâche pas ses mots au micro de RTL : "Quelqu'un qui possède des chevaux de course, un yacht, un jet, des lingots d'or, des actions et des obligations, ne paiera désormais plus un centime d'impôt sur la fortune. Donc il vaut mieux être rentier, être un spéculateur, plutôt qu'un travailleur parce que ça rapporte beaucoup plus. Plutôt que d'acheter votre maison avec un Plan d'épargne logement (PEL) qui va être taxé à 30% à partir de l'année prochaine, vivez dans un yacht. Ça coûte moins cher."

Considéré comme un "impôt idiot" par le gouvernement, l'ISF touche aujourd'hui 351.000 foyers dont le patrimoine dépasse 1,3 million d'euros, sera transformé en "impôt sur la fortune immobilière" (IFI). La réforme est censée stimuler l'activité en encourageant les contribuables les plus aisés à investir dans "l'économie réelle". Elle devrait entraîner un manque à gagner de près de 3,2 milliards d'euros pour l'État. En 2016, l'ISF a rapporté près de 5 milliards.