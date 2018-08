et AFP

publié le 20/08/2018 à 13:05

Retour à Paris et reprise du Conseil des ministres. La rentrée politique est bien là. Emmanuel Macron tiendra mercredi 22 août, après le Conseil des ministres, une réunion d'arbitrages budgétaires avec Édouard Philippe. Les résultats seront rendus publics à une date ultérieure, a indiqué l'Élysée, confirmant une information des Échos.



Ces arbitrages sont particulièrement délicats, le gouvernement s'étant fixé pour 2019 un cap ambitieux de réduction des dépenses et du déficit public. Or la croissance 2017 s'annonce moins forte que prévu - 1,8% au lieu des 2% espérés au printemps - alors que l'État doit financer des mesures coûteuses, dont la suppression partielle de la taxe d'habitation, qu'il compensera pour les communes.

Emmanuel Macron est resté très discret pendant cette pause estivale, limitant ses sorties à deux bains de foule, la fête de la libération à Bormes-les-Mimosas et un dîner privé avec le grand-duc Henri du Luxembourg, dont la propriété jouxte le fort. Il a également reçu tout au début de son séjour la première ministre britannique Theresa May. Du 28 au 30 août, le chef de l'État se rendra trois jours au Danemark et en Finlande, un déplacement largement consacré à ses projets de réforme de l'Union européenne.