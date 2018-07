Bruno Le Maire prône la réussite française à Wall Street

Bruno Le Maire à New York

publié le 30/06/2017

Opération séduction pour Bruno Le Maire. Pendant deux jours, mercredi 28 et jeudi 29 juin, le ministre de l'Économie s'est rendu à New York afin d'y rencontrer les plus grandes figures de la finance internationale. Objectif : convaincre le gotha de la finance américaine d'investir en France, après la perdre d'attractivité de Londres, due au Brexit.



Une visite de deux jours durant laquelle, le nouveau locataire de Bercy a tenté d'implanter la "marque" Macron, plutôt appréciée dans les milieux économiques américains. Lors de ce séjour, Bruno Le Maire a également pris soin d'apporter une lettre personnelle signée du nouveau président français à chaque patron du gotha du Wall Street rencontré. Par ailleurs, le ministre de l'Économie a fait part à ses interlocuteurs des mesures d'attractivité qu' Édouard Philippe annoncera à la mi-juillet. "La finance n'est pas l'ennemi. C'est le chômage l'ennemi", a martelé Bruno Le Maire lors de ses interventions publiques. Défendant les intérêts économiques de l'hexagone, il a par ailleurs affirmé que "faire venir les grandes banques américaines à Paris plutôt qu'elles s'installent à Londres, à Dublin, à Francfort, c'est créer des emplois".

Juridiction spéciale

Jeudi, le gouvernement français a promis de créer une juridiction spéciale siégeant à Paris, en langue anglaise, afin de régler les différends financiers, mais aussi pour tenter de combler son retard afin d' attirer les grandes banques américaines après le Brexit.

"Nous allons créer un tribunal spécial pour s'occuper des litiges relatifs aux contrats financiers déterminés par la loi anglaise une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne", a déclaré le nouveau locataire de Bercy à Manhattan, au dernier jour de sa visite dans la capitale financière américaine. Il a ajouté que "toutes les procédures seront en anglais. Nous recruterons des gens avec une expérience de la Common Law, peu importe d'où ils viennent". Par ce déplacement, Paris ambitionne de devenir un grand centre financier, profitant du Brexit pour récupérer les activités londoniennes des grandes banques.